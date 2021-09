Remaniement ministériel de Boris : le Premier ministre fera-t-il Gove Home Sec ? TROIS ministres sur le point d’être limogés | Politique | Nouvelles

in

Après une série de bévues et de mésaventures de ministres de première ligne, le premier ministre veut un clair pour redynamiser son poste de premier ministre. M. Johnson n’a pas procédé à un remaniement ministériel depuis peu de temps après sa victoire aux élections de 2019.

Il était largement attendu qu’il en organise un en janvier avant que le troisième verrouillage national ne plonge ses plans dans le désarroi.

Alors que le numéro 10 insiste sur le fait qu’il n’y a actuellement aucun projet de remaniement du Cabinet, Express.co.uk comprend que le journal du Premier ministre est maintenu aussi vide que possible pour jeudi.

Le whip en chef conservateur Mark Spencer a également été vu entrant dans Downing Street hier après-midi, faisant soupçonner qu’il se trouvait au n ° 10 pour discuter d’un réarrangement des troupes.

Un certain nombre de ministres ont été vantés d’être évincés de leurs fonctions.

Le ministre de l’Intérieur Priti Patel, le secrétaire à l’Éducation Gavin Williamson et le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab seraient tous en danger.

Mme Patel était autrefois l’un des députés conservateurs les plus populaires parmi les membres du parti conservateur.

Cependant, elle a régulièrement vu sa popularité chuter après avoir échoué à maîtriser la crise des migrants dans la Manche.

Hier, un nombre record de réfugiés ont traversé le détroit du Pas de Calais, dont plus de 1 000 ont fait le voyage.

Le site Web des conservateurs de base, ConservativeHome, a évalué la popularité de Mme Patel à seulement 17,6 pour cent parmi les membres du parti dans son sondage d’août.

Le ministre du Cabinet, Michael Gove, a été largement pressenti pour remplacer Mme Patel au ministère de l’Intérieur.

On pense que le Premier ministre est furieux de la façon dont il a géré la crise telle qu’elle s’est déroulée le mois dernier.

Il a également fait à plusieurs reprises des déclarations qui contredisaient les affirmations de M. Johnson, semant le désarroi dans les messages du gouvernement.

Auparavant considéré comme une paire de mains sûre, certains pensent maintenant que M. Raab est sur le point d’être écarté de son rôle.

Certains députés d’arrière-ban conservateur réclament une promotion à Liz Truss.

Après sa performance établissant des liens à travers le monde dans les négociations commerciales, certains ont appelé le député du sud-ouest de Norfolk à prendre le relais dans le dossier étranger.

Enfin, le secrétaire à l’Éducation Gavin Williamson devrait recevoir ses ordres de marche.

Après la catastrophe des résultats scolaires de l’année dernière, sa guerre bâclée contre la fermeture des écoles en raison des inquiétudes de Covid en décembre et une nouvelle inflation des notes cet été, le Premier ministre en aurait de plus en plus marre de son secrétaire à l’Éducation.

Il a été limogé pour la dernière fois par Theresa May lorsqu’il a été accusé d’avoir divulgué des questions de sécurité nationale.