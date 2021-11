Remaniement ministériel du Rajasthan : Sachin Pilot bat pour une combinaison de jeunesse et d’expérience

Sachin Pilot a également ciblé le gouvernement NDA au centre sur des questions telles que l’inflation et le chômage.

Le chef du Congrès du Rajasthan, Sachin Pilot, a déclaré aujourd’hui que le parti et le gouvernement de l’État devaient aller de l’avant avec une combinaison d’expérience et de jeunesse. Les remarques de Pilot sont intervenues un jour après que le ministre en chef Ashok Gehlot a promis un remaniement ministériel de l’État.

S’adressant aux journalistes à Bhilwara aujourd’hui, Sachin Pilot a déclaré qu’il y avait des postes vacants au sein du gouvernement ainsi que dans l’organisation. Il a également réitéré que les jeunes et les travailleurs sur le terrain devront être responsabilisés avant les élections législatives de 2023, a rapporté PTI.

« Lorsqu’ils réaliseront qu’ils participent pleinement au gouvernement, nous formerons à nouveau le gouvernement en 2023… Si nous les faisons participer au gouvernement, ce sera également bon pour le parti et l’État. Les jeunes auront une nouvelle énergie. Tout le monde l’a accepté et le résultat sera visible dans les jours à venir », a déclaré Pilot qui a voyagé aujourd’hui par la route de Jaipur à Bhilwara. Pilot a déclaré que son combat est pour ceux qui ont lutté pour le parti et sa victoire aux élections.

S’attaquant au précédent gouvernement BJP dirigé par Vasundhara Raje, Pilot a déclaré que c’était le gouvernement de l’arrogance et que le gouvernement du Congrès devra donner l’exemple contraire à cela.

Pilot a également ciblé le gouvernement NDA au centre sur des questions telles que l’inflation et le chômage. Il a déclaré que le Congrès est la seule alternative au BJP au niveau national.

Rappelons que Pilot était à Delhi il y a quelques jours pour rencontrer la présidente du parti Sonia Gandhi. S’adressant aux médias après la réunion, Pilot a déclaré qu’il était crucial pour le Congrès de conserver le Rajasthan en 2023, car il y aura des élections au Lok Sabha en 2024.

