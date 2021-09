Remaniement ministériel : les 3 emplois menacés et les remplaçants potentiels | Politique | Nouvelles

Boris Johnson se préparerait aujourd’hui à un remaniement de sa meilleure équipe à la suite des questions du Premier ministre. Un certain nombre de ministres du Cabinet pourraient être sur le billot dans les prochains jours alors que le Premier ministre réorganise considérablement sa banquette avant après un certain nombre de scandales gouvernementaux tout au long de la pandémie de coronavirus. Alors, qui risque de perdre son emploi et qui est susceptible d’être promu ?

Selon les responsables de Whitehall, un certain nombre de ministres du Cabinet ne se sentent pas en sécurité dans leurs positions.

La semaine dernière, des responsables se sont précipités pour préparer des briefings pour les nouveaux secrétaires d’État tandis que certains ministres – et députés d’arrière-ban à la recherche d’une promotion – ont vidé leurs agendas.

Qui est à risque ?

Plusieurs membres de la meilleure équipe de M. Johnson – dont certains des quatre grands bureaux de l’État – sont potentiellement sur le billot.

Le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab pourrait être menacé par sa gestion désastreuse de la situation en Afghanistan.

M. Raab n’a pas passé d’appels téléphoniques essentiels pendant la crise d’août, ce qui a provoqué de graves réactions publiques et politiques.

Il n’est pas non plus revenu de ses vacances en Crète alors que Kaboul tombait aux mains des talibans, et la décision du ministère des Affaires étrangères de déplacer une grande partie de son personnel au début de la crise a été considérée comme inexcusable par un certain nombre de grands joueurs de Downing Street.

On pense que M. Raab pourrait être rétrogradé soit au ministère de la Défense, au secrétaire à la Justice, soit pour devenir chancelier du duché de Lancaster – bien que le premier semble plus probable à ce stade car M. Raab ne fait pas partie du cercle restreint de M. Johnson. alliés conservateurs.

Ailleurs, le secrétaire à l’Éducation Gavin Williamson, qui a fait face à la colère du public à plusieurs reprises au cours de son mandat, pourrait également être sur le point de quitter le Cabinet cet après-midi.

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, serait également vulnérable dans la procédure.

Mme Patel a été critiquée pour sa gestion des bateaux de migrants en provenance de France ces derniers mois.

Jacob Rees-Mogg, l’actuel chef des Communes, est également considéré comme de l’eau chaude pour avoir récemment défié le Premier ministre

Il a mis en garde contre la rupture de l’engagement du manifeste des conservateurs en augmentant l’assurance nationale, suggérant – probablement à juste titre – que les électeurs n’oublieraient pas.

“Boris l’aime bien. Il pourrait déplacer Dom vers le poste de secrétaire à la justice, mais cela doit être géré avec précaution. »

Michael Gove est un autre allié proche de Johnson qui pourrait accéder à l’une des premières places.

Si M. Gove prend le poste de M. Raab, Liz Truss pourrait assumer le rôle de ministre de l’Intérieur.