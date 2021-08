Remaniements d’agence gratuits, contrats surprises et réactions au repêchage de la NBA

KOC et Verno se rejoignent après le repêchage et la première nuit d’agence libre pour discuter des gros échanges et des accords qui ont été conclus. Ils commencent à Miami, où Jimmy Butler et Kyle Lowry ont obtenu d’excellentes affaires (01h19), puis se dirigent vers Chicago, que les favoris de LA Alex Caruso et Lonzo Ball appelleront désormais chez eux (06h29). Ils parlent également de leurs contrats surprise préférés de la première nuit (19h50) ainsi que de leurs réactions au repêchage de la NBA (31h18).

Hôtes : Chris Vernon et Kevin O’Connor

Producteur : Steve Ahlman

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple