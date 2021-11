Remarque de « Chowkidar Chor »: Rahul Gandhi demande à Bombay HC d’annuler l’affaire de diffamation contre lui

La requête de Rahul Gandhi a été déposée devant le juge SK Shinde de la haute cour de Bombay.

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a demandé à la Haute Cour de Bombay l’annulation d’un FIR contre lui dans une affaire de diffamation déposée par le membre du BJP Mahesh Shrishrimal. Mahesh avait déposé une plainte contre Rahul pour la remarque « Chowkidar Hi Chor Hai », ciblant le Premier ministre Narendra Modi à propos de l’accord sur l’avion de combat Rafale en 2018.

La requête de Rahul Gandhi a été déposée devant le juge SK Shinde de la haute cour de Bombay. Gandhi a déclaré dans sa pétition que ladite remarque avait été faite contre le Premier ministre et que le plaignant n’était pas la partie lésée, a rapporté le PTI.

Un tribunal d’instance métropolitain de Mumbai avait délivré une citation à comparaître à Rahul Gandhi en octobre 2019 dans le cadre de l’affaire. Rahul Gandhi s’est jusqu’à présent abstenu de se présenter en personne devant le magistrat.

Mahesh Shrishrimal avait qualifié les remarques de Gandhi comme » chowkidar hi chor hai » et » commandant en vol » de diffamatoires pour l’ensemble du parti politique.

Dans sa pétition, l’ancien président du Congrès a invoqué le droit à la liberté de parole et d’expression, citant les intérêts concurrents des partis politiques et le droit au débat politique. Il a qualifié le commentaire de partie du débat politique. Gandhi a également soutenu que le dépôt de la plainte contre lui était un exemple classique de litige frivole et vexatoire.

Shrishrimal avait déclaré que la déclaration de Rahul Gandhi avait blessé les sentiments des partisans du Premier ministre. Rahul Gandhi avait non seulement diffamé le Premier ministre mais aussi des membres du BJP, avait-il affirmé. La Haute Cour a mis l’affaire en délibéré le 22 novembre.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.