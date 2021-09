in

Parlant des sondages du Pendjab, Rawat avait déclaré que les discussions sur les sondages et la structure organisationnelle seraient préparées selon les informations de Sidhu.

Le responsable du Pendjab du parti du Congrès et ancien ministre en chef de l’Uttarakhand, Harish Rawat, s’est excusé aujourd’hui pour sa remarque “Panj Pyare” à la suite d’une réaction des partis d’opposition, dont le Shiromani Akali Dal. Exprimant ses regrets, Rawat a déclaré qu’il retirait ses paroles et s’excusait.

«Parfois, pour exprimer du respect, vous utilisez certains de ces mots qui peuvent blesser les autres. J’ai moi aussi fait une erreur en utilisant le mot “Panj Pyare” hier pour mon honorable président et quatre présidents en exercice. Je suis étudiant en histoire et je sais que le Panj Pyaras ne peut être comparé à aucun autre. J’ai fait cette erreur, je m’excuse d’avoir blessé les sentiments des gens », a déclaré Rawat dans un article sur Facebook.

Rawat a dit qu’il nettoierait un gurudwara dans l’Uttarakhand en guise de repentance. « En guise d’expiation, je balayerai un gurudwara dans mon état. J’ai toujours eu un sens du dévouement et du respect pour le sikhisme et ses grandes traditions. J’ai pris le sweet-ritha de Shri Ritha Saheb situé dans le district de Champawat et je l’ai donné à de nombreuses personnes, y compris le président du pays », a déclaré Rawat pour faire comprendre son point de vue.

Rawat a affirmé que lorsqu’il est devenu ministre en chef de l’Uttarakhand, il a relié les deux Gurudwaras – Shri Nanakmatta Saheb et Reetha Saheb, où Shri Guru Nanak Dev Ji s’est rendu, avec des routes et on peut le voir aujourd’hui aussi.

S'adressant aux médias hier, Rawat avait utilisé le terme « Panj Payare » pour désigner Sidhu et ses quatre présidents en exercice. Il a dit que Sidhu est le premier chef du PCC qui a tenu une réunion avec toutes les organisations frontales et d'autres pour découvrir les problèmes auxquels elles sont confrontées.

Il convient de rappeler que le Congrès du Pendjab a été confronté à des troubles internes avec le parti divisé en deux factions, l’une avec Sidhu et l’autre avec le ministre en chef Amarinder Singh. Rawat a essayé de résoudre les différends avant les élections législatives de l’année prochaine.

