Remarque les passagers des chemins de fer indiens! Le train le plus rapide d’Inde, Gatimaan Express, reprend son service à partir d’aujourd’hui

À partir d’aujourd’hui (1er avril 2020), Indian Railways reprend les opérations du service de train Gatimaan Express entre Delhi et Jhansi.

Delhi – Jhansi Gatimaan Express: Encore une fois, voyager entre la capitale nationale et la ville de Jhansi dans l’Uttar Pradesh pour devenir plus facile et pratique. À partir d’aujourd’hui (1er avril 2020), Indian Railways reprend les opérations du service de train Gatimaan Express entre Delhi et Jhansi. Selon le ministère des chemins de fer, avec la reprise de Delhi – Jhansi Gatimaan Express, les passagers des chemins de fer disposeront d’un moyen de transport sûr, confortable et pratique. Les passagers des chemins de fer indiens peuvent réserver des billets de train pour le service de train Delhi – Jhansi Gatimaan Express à partir du site Web de l’IRCTC ou de l’application mobile. Les services des trains de voyageurs ont été suspendus l’année dernière par le transporteur national, à la suite du verrouillage imposé à l’échelle nationale en raison de la pandémie de COVID-19.

Cependant, compte tenu de la demande, certains services de trains de voyageurs ont été lancés par les chemins de fer indiens. Cependant, la reprise complète des trains de voyageurs sur le réseau des chemins de fer indiens peut prendre un peu plus de temps. Auparavant, le ministre des Chemins de fer Piyush Goyal avait déclaré que la décision de normaliser tous les services de trains de voyageurs ne serait prise qu’après l’autorisation du ministère de l’Intérieur. Jusqu’à présent, 75 pour cent des trains indiens des chemins de fer, du courrier et des express ont démarré tandis que 100 pour cent des trains de banlieue ou locaux ont été rendus opérationnels. Mais le nombre de trains qui circulent actuellement est encore bien inférieur au nombre total de trains des chemins de fer indiens.

Il a été dit plus tôt qu’avant la reprise complète de toutes les opérations de trains de voyageurs, les itinéraires ferroviaires dont le public a le plus besoin seront pris en charge. Ainsi, les trains à la demande seront exploités par le transporteur national. Compte tenu du nombre croissant de voyageurs ferroviaires, le nombre de trains de voyageurs est également augmenté sous forme de trains clones. Mais sur les lignes ferroviaires avec moins de demande publique, actuellement, les trains ne sont pas exploités pour le moment.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.