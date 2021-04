Remarque: les vétérans d’Amazon lèvent 2 millions de dollars pour Dendron, un outil permettant de gérer de grandes quantités d’informations

Les fondateurs de Dendron, Kevin Lin, à gauche, et Kiran Pathakota. (Photos de Dendron)

Nouveau financement: La startup Dendron, basée à Seattle, a levé 2 millions de dollars de financement de démarrage pour son outil de prise de notes open source qui aide les utilisateurs à gérer n’importe quelle quantité d’informations.

Les fondateurs: Kevin Lin est un ancien ingénieur logiciel chez Amazon Web Services qui a quitté après cinq ans pour lancer sa propre entreprise. L’ancien Geek de la semaine est passé par Y Combinator en tant que fondateur solo avant d’être rejoint par Kiran Pathakota, l’un des premiers clients de Dendron, en tant que co-fondateur. Pathakota est un ancien responsable du programme technique d’Amazon qui a également passé du temps chez Facebook et Microsoft.

La technologie: Selon Lin, le gros problème avec la prise de notes et la gestion des connaissances en général est qu’il y a trop d’informations et qu’il n’y a pas de bon moyen de trouver ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin.

“Google organise les informations du monde pour les rendre accessibles, mais il n’y a rien qui fait cela pour les informations personnelles ou institutionnelles”, a déclaré Lin. “Si la recherche fonctionnait dans ce cas, Google Drive et Google Docs devraient suffire pour la prise de notes, mais ce n’est pas le cas.”

Dendron utilise les concepts des IDE (environnements de développement intégrés) qui permettent aux développeurs de structurer, de mettre à jour et de trouver des zones de code spécifiques de manière uniforme et de les appliquer aux connaissances générales. Lin, qui possède une collection de plus de 20 000 notes qu’il gère avec Dendron, a déclaré que sa technologie permet «d’appliquer une structure cohérente sur des milliers de documents afin que vous puissiez toujours trouver ce dont vous avez besoin».

Investisseurs: Dendron est soutenu par divers investisseurs providentiels et quatre fonds de capital-risque: Founder’s Co-op, Fuse, First Rays et Altair Capital.

Monétisation: Lin dit que Dendron prévoit de gagner de l’argent en facturant les équipes et les entreprises qui souhaitent accéder à des fonctionnalités supplémentaires telles que l’authentification unique, les registres privés et le contrôle d’accès précis.

Plans de croissance: Lin et Pathakota sont actuellement les deux seuls employés, jusqu’à ce qu’un stagiaire rejoigne en mai. Mais ils interviewent des ingénieurs à plein temps et ont deux candidats potentiels, un en Corée du Sud et un à Hong Kong. «Nous sommes une entreprise à distance d’abord», a déclaré Lin, ajoutant que puisque Dendron est open source, «nous recevons également des contributions régulières de la communauté.

Dernier mot: «Ce qu’Excel a fait pour les nombres, c’est ce que Dendron fait avec des informations générales – fournissant aux utilisateurs un cadre dans lequel ils peuvent les organiser et les gérer à grande échelle», a déclaré Lin.