Professionnelle du cinéma, Sultana milite activement contre les réformes proposées par l’administration Patel qui ont pris d’assaut Lakshadweep.

La police de Lakshadweep a enregistré un cas de sédition contre la militante du film Lakshadweep Aisha Sultana pour avoir qualifié Praful K Patel d’arme biologique. Lors d’un débat télévisé, l’administrateur de Sultana Said Lakshadweep, Praful K Patel, « est une arme biologique » utilisée par le Centre contre les habitants de l’île. Le président de l’unité Lakshadweep du BJP, C Abdul Khader Haji, a déposé une plainte auprès du poste de police de Kavaratti en vertu de l’article 124 A de l’IPC (sédition).

Les remarques de Sultana ont déclenché des protestations du BJP. Certains employés du BJP ont également déposé des plaintes contre elle au Kerala.

Après le dépôt d’une plainte, Aisha Sultana a justifié son commentaire dans un article sur Facebook en disant que les politiques de Patel sont comme une arme biologique. « J’avais utilisé le mot arme biologique dans un débat sur une chaîne de télévision. J’ai ressenti Patel ainsi que ses politiques comme une arme biologique. C’est par l’intermédiaire de Patel et de son entourage que le Covid-19 s’est propagé à Lakshadweep. J’ai comparé Patel comme une arme biologique, pas le gouvernement ou le pays…. Vous devriez comprendre. Comment devrais-je l’appeler d’autre… », a-t-elle déclaré dans son message.

Cependant, Lakshadweep Sahitya Pravarthaka Sangam a étendu son soutien à Sultana. Son porte-parole, K Bahir, a déclaré qu’il n’était pas approprié de présenter Sultana comme antinationale. « Elle avait réagi contre l’approche inhumaine de l’administrateur. Ce sont les interventions de Patel qui ont fait de Lakshadweep une zone touchée par Covid », a déclaré Bahir.

D’autre part, l’administration de Lakshadweep a maintenu que les propositions visent à assurer la sécurité et le bien-être des résidents ainsi qu’à promouvoir les îles en tant que destination touristique. Le collectionneur de Lakshadweep avait déclaré que l’administration voulait développer l’île comme les Maldives.

Le Congrès et le CPI(M) ont protesté contre les propositions de Patel. Le parti du Congrès avait même écrit au président Ram Nath Kovind pour demander le rappel de Patel et le retrait des propositions.

