Remarques de Derek Jeter après son intronisation à Cooperstown

Enfin, l’attente est terminée et la légende du Yankees de New York, Derek Jeter, a été amené à Salle de la la célébrité, ceci après avoir marqué une carrière mémorable en tant que joueur de baseball à Las Ligue majeure de baseball – MLB.

Derek Jeter, d’une manière très émouvante, a dédié des mots et a remercié de nombreuses personnes, faisant toujours honneur aux Yankees et à la ville de New York, où il a vécu un âge d’or de 1995 à 2014 dans le baseball de Grandes ligues.

Bienvenue dans la famille Hall of Fame, Derek. (📷: Milo Stewart Jr.) pic.twitter.com/D0i8Gh9Uk9 – Temple de la renommée et musée national du baseball ⚾ (@baseballhall) 8 septembre 2021

« Ils m’ont aidé à arriver ici aujourd’hui autant que n’importe qui d’autre que j’ai mentionné. Il ne peut pas être dupe. Vous avez exigé que je le gagne. Je voulais te montrer que j’appartenais et tu n’arrêtais pas de me pousser encore et encore. Cela a été l’un des plus grands honneurs de ma vie”, a-t-il déclaré. Jeter sur les Yankees et leurs fans.

Par ailleurs, il est à noter que Jeter a été intronisé au Hall of Fame avec 396 des 397 votes possibles de la Baseball Writers Association of America, soit à un pas de l’unanimité, ce qu’il n’a pas manqué aujourd’hui lors de sa cérémonie.

“Merci aux auteurs de baseball, à tous sauf un”, a-t-il ajouté avec un sourire.

Ici des vidéos :

“Merci aux écrivains de baseball… tous sauf un d’entre vous… qui ont voté pour moi” – Derek Jeter pic.twitter.com/e1CagVJ772 – Vidéos des Yankees (@snyyankees) 8 septembre 2021

“Nous avons grandi ensemble” Derek Jeter sur la relation spéciale qu’il entretient avec les fans des Yankees pic.twitter.com/5fGVJxnPL2 – Vidéos des Yankees (@snyyankees) 8 septembre 2021

La carrière de cet homme est à admirer et bien plus quand on sait qu’il a tout fait avec une seule équipe, le Yankees, apportant de la joie et des moments extrêmement merveilleux à l’une des plus grandes organisations de la MLB, donc son intronisation au Temple de la renommée est quelque chose à applaudir.

“Je me suis toujours senti plus à l’aise sur le terrain, notamment au Yankee Stadium, en jouant devant toi (New York) et je voulais que tu puisses compter sur moi à tout moment”, a-t-il ajouté.

D’un autre côté, “El Capitan” pourrait dire que sa famille a joué un rôle fondamental dans les succès qu’il a obtenus en tant que joueur de baseball. Ligue majeures, vous remerciant pour tout ce que vous avez fait pour lui.

“L’amour du jeu et le succès que j’ai eu en jouant commencent et se terminent avec la famille”, a souligné Derek Jeter.

Pour Jeter, ses coéquipiers ont également joué un rôle important dans sa carrière réussie avec les Yankees, qui a compté plus de 11 000 matchs dans les ligues majeures.

Tout au long de sa trajectoire, Derek Jeter Il a totalisé 3 465 coups sûrs, 260 circuits, 1 311 points produits, 1 923 points marqués, 358 buts volés et une moyenne de 0,310. De plus, il est bon de noter qu’il a remporté cinq Silver Bats, le même nombre de Gold Gloves, qu’il a été MVP de l’une des cinq World Series qu’il a remportées et qu’il a assisté à un total de 14 All-Star Games.