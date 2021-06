Remarques de la tutelle de Britney Spears : « Je pensais que les gens se moqueraient de moi »

Lors des remarques explosives de Britney Spears sur sa longue tutelle, prononcées devant un tribunal de Los Angeles mercredi après-midi, l’un des moments les plus déchirants s’est produit vers la fin.

Spears a consacré une grande partie de sa déclaration de 20 minutes à décrire ses problèmes avec les restrictions de la tutelle : comment elle a un DIU qu’elle n’est pas autorisée à retirer ; comment elle a été forcée d’agir contre sa volonté ; comment elle a été forcée au lithium contre son gré.

Ensuite, Spears a pris le temps d’expliquer pourquoi elle n’avait jamais parlé de sa tutelle en public auparavant. Elle a proposé une raison très simple : elle pensait que les gens se moqueraient d’elle si elle le faisait.

“Je ne voulais pas le dire ouvertement, parce que je pense honnêtement que personne ne me croirait”, a déclaré Spears. « C’est pourquoi je ne voulais rien dire de tout cela à qui que ce soit, au public. Parce que je pensais que les gens se moqueraient de moi ou se moqueraient de moi.

Spears n’a pas besoin de dire pourquoi elle a supposé que les gens se moqueraient d’elle si elle leur disait qu’elle traversait une période difficile. On sait déjà pourquoi elle s’en inquiétait : parce que cela lui était déjà arrivé, dans les années 2000. C’est en partie ce qui l’a amenée dans sa tutelle en premier lieu. Lorsque Spears a rasé tous ses cheveux et a heurté la voiture d’un paparazzi avec son parapluie, elle se débattait très clairement et le monde a répondu en se moquant d’elle méchamment.

“Britney Spears a besoin d’un relooking presque aussi grave qu’elle a besoin d’une lobotomie”, a déclaré Jezebel en 2007. Perez Hilton a dessiné du sperme sur des photos du visage de Spears et a déclaré sa performance aux VMA de 2007 “irrespectueuse”. ABC a cité un groupe de publicistes qui l’ont qualifiée de grosse.

Alors bien sûr, Spears s’attendait à ce que si elle se rendait vulnérable au public, le public répondrait en pointant et en se moquant. C’est ainsi que sa vie a toujours fonctionné. Elle n’a donc pas parlé de sa tutelle ou des restrictions dans lesquelles elle vit depuis 13 ans.

Depuis la sortie de Framing Britney Spears plus tôt cette année, il est devenu un sujet de discussion que la culture a changé. Nous avons amélioré notre façon de parler des femmes célèbres. Perez Hilton a arrêté de griffonner du sperme sur le visage des femmes sur lesquelles il blogue. Il est devenu impensable qu’un grand site d’information d’un réseau publie un article sur la façon dont une femme célèbre est maintenant grosse.

Ce que le témoignage de Spears a montré clairement, cependant, c’est que le monde n’a pas changé autant que nous aimerions nécessairement le penser. Elle décrit avoir été photographiée par des paparazzi alors qu’elle sort du bureau de son thérapeute en pleurant – pas lorsque les paparazzi étaient au sommet de leur pouvoir dans les années 2000, mais maintenant, aujourd’hui.

“Hier, les paparazzi m’ont montré sortir de l’endroit en train de pleurer littéralement en thérapie”, a déclaré Spears. « C’est embarrassant et c’est démoralisant. Je mérite l’intimité quand je vais suivre une thérapie.

À la suite du témoignage de Spears, le récit médiatique dominant est plein de soutien pour elle. Planned Parenthood s’est prononcé contre son stérilet non désiré, et ses collègues célébrités se sont mobilisées en sa faveur. Même Ted Cruz a tweeté un #FreeBritney. Mais cela ne veut pas dire que la moquerie redoutée par Spears ne se produit pas non plus.

Alors que les commentaires sur ses pages de médias sociaux sont remplis de fans lui offrant leur soutien et criant à #FreeBritney, ils sont également remplis de personnes se moquant de ses cheveux et de son maquillage. « A-t-elle le droit de se laver les cheveux… ? » dit-on. Certains commentaires se moquent des vidéos que Spears publie fréquemment d’elle-même en train de danser, bien qu’il semble de plus en plus que la raison pour laquelle Spears les publie si souvent est qu’elle n’a pas grand-chose d’autre à faire de sa vie. “Ça me rappelle un épisode de Seinfeld quand Elaine danse”, dit l’un.

Le fait que se moquer des femmes ne soit plus considéré comme un comportement acceptable dans les médias respectables ne signifie pas que notre culture n’est plus intéressée à se moquer des femmes, à envahir leur vie privée ou à les harceler. Cela signifie que le harcèlement et les moqueries sont devenus diffus. Les gens n’ont plus besoin d’ABC pour écrire un article sur la grosseur de Britney maintenant, car ils peuvent se connecter à Instagram et lui dire qu’ils pensent qu’elle est grosse eux-mêmes.

Britney Spears n’avait pas tort de supposer que les gens se moqueraient d’elle pour avoir raconté au monde ce qui lui était arrivé. Les gens se moquent encore d’elle parce que les médias grand public ont raconté pendant des années qu’elle était quelqu’un qu’il était amusant et divertissant de se moquer, et parce que nous vivons dans une culture qui aime se moquer des femmes.

Le monde a appris à penser à Britney Spears d’une manière particulière. Les médias grand public ont changé la façon dont ils parlent d’elle, mais le monde changera-t-il jamais complètement d’avis ?