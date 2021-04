Remarques hilarantes de Boris Johnson lors du sommet sur le climat de Joe Biden – “ Je ne suis pas un étreignant de lapin! ” | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre a fait ses remarques en promettant que le Royaume-Uni serait le chef de file du monde dans l’établissement d’objectifs ambitieux en matière de changement climatique. S’attaquer à l’agenda vert est l’une des priorités de M. Johnson.

Plus tôt cette semaine, il a annoncé que la Grande-Bretagne réduirait ses émissions de carbone de 78% d’ici 2035, avant d’être un producteur net zéro d’ici 2050.

S’exprimant lors du sommet vidéo de cet après-midi, M. Johnson a félicité le président américain pour sa promesse de réduire les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis de 50 à 52% par rapport aux niveaux de 2005 d’ici la fin de la décennie.

“Je suis vraiment ravi de l’annonce qui change la donne que Joe Biden a faite”, a déclaré M. Johnson.

Il a ajouté: «Il est vital pour nous tous de montrer qu’il ne s’agit pas seulement d’un acte vert coûteux, politiquement correct, de câlins de lapin.

“Je ne veux pas être un lapin dans ses bras.”

Il a ajouté: “Il s’agit de croissance et d’emplois”.

En 2006, le chef conservateur David Cameron, alors dans l’opposition, a été largement moqué pour des photos partagées de lui étreignant un chien husky lors d’un voyage dans l’Arctique alors qu’il tentait de recréer les conservateurs en tant que parti de l’environnement.

En novembre, le Royaume-Uni accueillera le sommet COP26 de l’ONU sur le changement climatique, M. Johnson cherchant à utiliser cette réunion pour construire un consensus sur la manière de lutter contre le changement climatique.

L’événement est présenté comme le plus important sommet vert des dirigeants mondiaux depuis Paris 2015.

S’exprimant lors du sommet vidéo d’aujourd’hui, M. Johnson a déclaré: «En tant qu’hôte de CCOP26, nous voulons voir des ambitions similaires dans le monde entier, nous travaillons avec tout le monde, des plus petites nations aux plus grands émetteurs, pour garantir des engagements qui maintiendront le changement à moins de 1,5 ° C.

“Je pense que nous pouvons le faire, pour ce faire, nous avons besoin de scientifiques de tous nos pays pour travailler ensemble pour produire les solutions technologiques dont l’humanité aura besoin.”

Bénéficiant du propre bilan de la Grande-Bretagne, le Premier ministre a déclaré que les admissions de dioxyde de carbone avaient été réduites au cours des 30 dernières années.

Volant sa phrase préférée du Brexit – «prenez votre gâteau et mangez-le» – il a ajouté qu’il était possible de faire croître l’économie tout en étant vert.

Il a déclaré: «Le Royaume-Uni a été en mesure de réduire ses propres admissions de CO2 d’environ 42% par rapport aux niveaux de 1990 et nous avons vu notre économie croître de 73%.

“Vous pouvez faire les deux à la fois.” Gâteau, mange, mange “, est mon message pour vous.”

Le sommet de deux jours a également entendu les dirigeants de la Chine, du Japon, de la Russie, de l’Inde, du Canada et de l’Australie.

Dans un cri de ralliement à son homologue international, M. Johnson a ajouté: “Profitons de ce moment extraordinaire et de l’incroyable technologie sur laquelle nous travaillons pour faire de cette décennie le moment du changement décisif dans la lutte contre le changement climatique, et faisons-le. ensemble.”

Plus à venir…