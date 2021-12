RematicEGC comble le fossé entre la crypto et le secteur public

Baltimore, Maryland, 28 décembre 2021, Chainwire

Rematic Tokens LLC, une société de solutions logicielles basée en Virginie, vise à apporter la technologie blockchain au secteur commercial et public via des applications crypto agnostiques. Ils ont récemment lancé leur premier jeton, RematicEGC ($RMTX), qui est conçu pour financer le développement de ces solutions qui changent l’industrie. De plus, le jeton lui-même fournit aux détenteurs des retours sur investissement via des « réflexions », une forme de dividende généré par l’achat et la vente de RMTX $, tandis que la société fournira des retours sur investissement étendus grâce au partage des bénéfices.

L’achat et la détention de $ RMTX fournissent des reflets dans les jetons EverGrow (EGC). Le protocole prend 9% de toutes les transactions et les redistribue aux détenteurs de $ RMTX. Les avoirs d’EGC fournissent également des reflets en BUSD. En conséquence, les investisseurs gagnent instantanément des rendements sous la forme de deux autres crypto-monnaies.

Deuxièmement, le partage des bénéfices par le biais de rachats et de brûlages se fera en utilisant les revenus générés par Rematic Tokens LLC. Avant la fin du premier trimestre 2022, Rematic Tokens LLC prévoit de publier son programme officiel de participation aux bénéfices qui décrit plus précisément comment cela fonctionnera. Ces deux mécanismes font de $RMTX, le jeton original à double creux, un incontournable absolu en 2022.

RematicEGC en bref

L’équipe Rematic construit une plate-forme de vote sécurisée et anonyme qui sera fournie aux clients dans un modèle de logiciel en tant que service (SaaS). Les applications composant l’offre SaaS seront initialement disponibles sur la Binance Smart Chain, mais elles fonctionneront finalement de manière agnostique blockchain. Le premier marché cible sera composé de communautés crypto et de petites entités commerciales. Dans une perspective à long terme, le groupe de marché cible sera composé du secteur public, y compris, mais sans s’y limiter, les municipalités locales, les villes, les comtés, les États et le gouvernement fédéral.

En plus du développement de logiciels et des services, Rematic Tokens LLC servira d’investisseur providentiel dans d’autres projets de démarrage. S’appuyant sur sa propre plateforme de vote, la communauté RematicEGC votera sur les projets qui recevront des fonds d’investissement. Ces investissements apporteront de la valeur à $ RMTX grâce à des rachats supplémentaires et à des brûlures sur les bénéfices des investissements. Ces rachats et brûlages réduiront l’offre totale de $ RMTX, augmentant ainsi la valeur de chaque jeton pour chaque investisseur à long terme. Pour plus d’informations sur les services publics, assurez-vous de visiter le site Web en utilisant le lien fourni ci-dessous.

RematicEGC est à la hausse

Le projet a été officiellement lancé le 3 décembre à 20h00 HNE après avoir amassé 1 000 BNB en moins de trois heures. À cette époque, le projet ne comptait que plusieurs centaines de membres du groupe de télégrammes et à peine 500 abonnés sur Twitter. Pourtant, il a levé les fonds à un rythme que beaucoup dans l’espace cryptographique pensaient être irréalisable. Ces observateurs n’ont pas vu que Rematic Nation, à la base, est composé d’investisseurs sensés qui comprennent la valeur que $ RMTX apportera au fil du temps.

$RMTX a depuis quadruplé son nombre d’abonnés grâce à des efforts purement locaux et à des conversations à l’ancienne. L’exploit est encore plus impressionnant quand on sait qu’il n’a que 1 mois. De plus, il a réussi sans utiliser de bots pour pomper des nombres artificiels d’abonnés ou embaucher des influenceurs de renom pour shill le jeton. Enfin, l’équipe a atteint cette croissance en interdisant strictement le battage médiatique simulé. Il n’est donc pas surprenant qu’ils aient réussi jusqu’à présent et à quel point ils sont extrêmement préparés pour un 2022 explosif.

La vision et le modèle caritatif de RematicEGC

Rematic Tokens LLC souhaite changer le fonctionnement de l’arène cryptographique au cours des deux dernières années. De nombreux investisseurs ont été arnaqués par le biais de tirages de tapis, de pots de miel et de sites frauduleux, entre autres pièges. Cependant, $RMTX est construit différemment. Ils sont fiers d’être 100% transparents avec leur communauté et se comportent de manière professionnelle. De plus, ils visent à apporter une exécution au niveau de l’entreprise à leurs efforts de développement de produits et un niveau de professionnalisme sans précédent à la gestion des jetons pour renforcer la confiance des investisseurs. De plus, le projet possède deux portefeuilles caritatifs, l’un pour les causes militaires et l’autre pour les causes du cancer. Chaque portefeuille contient 1 000 milliards de dollars RMTX, gagnant des récompenses lucratives pour les organisations caritatives qui seront disponibles pour être distribuées à ceux qui en ont besoin encore et encore.

De plus, il vous permettra de décider dans quelles startups vous souhaitez investir tout en contribuant à de nobles causes humanitaires. Apprenez tout sur $ RMTX et ce qu’ils représentent en visitant l’une des ressources ci-dessous et pendant que vous y êtes, assurez-vous de vous engager avec la communauté, ils sont vraiment uniques en leur genre.

À propos de RematicEGC

La vision de Rematic Tokens LLC (RTL) est d’apporter une exécution fiable, professionnelle et commerciale du développement de produits et de services à l’espace crypto-monnaie, commercial et public/fédéral pour ses clients et communautés. RTL est une entité juridique établie dans l’État de Virginie, opérant à l’échelle mondiale. En plus de fournir des services à d’autres jetons et à leurs communautés, il agit au nom des intérêts des investisseurs $ RMTX et sert de bras opérationnel pour la communauté $ RMTX.

