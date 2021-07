Remboursement aux exportateurs: les dépenses du RoDTEP peuvent être augmentées de Rs 4 000 crore

L’allocation pour RoDTEP peut être augmentée d’environ Rs 4 000 crore, ont déclaré des sources à FE.

Le gouvernement augmentera probablement l’allocation de son programme phare de remboursement des taxes à l’exportation – Remise des droits et taxes sur les produits exportés (RoDTEP) – d’un tiers au cours de cet exercice, au milieu des craintes que la dépense budgétaire actuelle de Rs 13 000 crore soit bien inférieure au montant nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations du panel GK Pillai.

L’allocation pour RoDTEP peut être augmentée d’environ Rs 4 000 crore, ont déclaré des sources à FE.

Les exportateurs ont averti que toute remise inadéquate aggraverait une pénurie de liquidités induite par Covid et éroderait leur compétitivité sur le marché mondial lorsque la demande des économies clés reprendrait.

Les sources ont déclaré que les divergences d’opinion entre les départements des recettes et du commerce sur la couverture du RoDTEP ont presque été résolues et qu’une proposition sera soumise très prochainement au Cabinet pour approbation. Cependant, malgré la hausse probable, les dépenses seront toujours inférieures aux attentes des exportateurs de Rs 25 000 à 30 000 crore.

Le régime RoDTEP est censé rembourser divers prélèvements intégrés (non inclus dans la taxe sur les biens et services) payés sur les intrants consommés dans les exportations. Il a remplacé le Merchandise Export from India Scheme (MEIS) à partir du 1er janvier 2021, mais les taux de remboursement n’ont pas encore été déclarés.

L’une des sources a déclaré que le département des recettes pourrait étendre le programme RoDTEP à tous les produits exportés. Initialement, le département, confronté à une grave pénurie de ressources à la suite de la pandémie, souhaitait limiter la couverture à 7 910 produits qui étaient auparavant couverts par le MEIS.

Cependant, le département du commerce voulait que toutes les 11 310 lignes tarifaires soient couvertes, arguant que le nouveau système ressemblerait autrement à une réplique du MEIS qui a été jugé par un panel de l’OMC comme « incompatible » avec les règles du commerce mondial.

Bien sûr, l’Inde a fait appel de la décision du groupe spécial, qui est intervenue en réponse à une plainte des États-Unis, auprès de l’OMC et un verdict est attendu.

Fin juillet 2020, le gouvernement a mis en place un comité sous la direction de l’ancien secrétaire au Commerce GK Pillai pour recommander les tarifs RoDTEP. Le rapport du panel a ensuite été examiné par les départements du revenu et du commerce.

Les exportateurs ont exhorté le gouvernement à maintenir les sorties RoDTEP illimitées et à ne pas réduire les taux (par rapport aux niveaux recommandés par le panel Pillai) ou la couverture pour limiter les remboursements à une certaine dépense budgétaire annuelle, si l’idée est de maintenir les exportations vraiment nulles. évalué en phase avec les meilleures pratiques mondiales.

Après un tour de montagnes russes lors de l’exercice précédent, les exportations ont maintenant franchi le niveau d’avant Covid (mêmes mois en 2019) pendant trois mois consécutifs, dans ce qui semble être une reprise commerciale renforcée grâce à l’amélioration de la demande extérieure.

Le volume du commerce mondial (biens et services) va probablement inverser une baisse de 8,5% l’année dernière pour augmenter jusqu’à 8,4% en 2021, a déclaré le Fonds monétaire international en avril. De même, le PIB mondial devrait augmenter de 6% cette année, contre une contraction de 3,3% en 2020, a-t-il déclaré. Celles-ci ont également amélioré les perspectives des exportateurs indiens.

Déjà, le gouvernement s’est fixé un objectif ambitieux d’exportation de marchandises de 400 milliards de dollars pour l’exercice 22, contre 291 milliards de dollars l’exercice précédent. Mais pour que cela se réalise, ont souligné les exportateurs, le gouvernement devrait résoudre les problèmes de liquidité des exportateurs – qui attendaient la libération de dizaines de milliers de crores dans le cadre du MEIS – et annoncer d’urgence les taux RoDTEP. Cela permettra aux exportateurs d’augmenter leurs approvisionnements pour faire face à une reprise de la demande extérieure et profiter de la reprise mondiale, ont-ils déclaré.

