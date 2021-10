Remboursement bancaire entrant : encaisser ou manquer d’argent ?

par David Morgan, Le rapport Morgan :

Pourquoi la préservation de la richesse est plus importante que jamais

Comme la plupart s’en souviennent, en 2008, les banques – celles jugées « trop grosses pour faire faillite » – ont été soutenues par l’un des plus importants renflouements gouvernementaux de l’histoire du monde. Attendez-vous à voir bientôt une autre crise bancaire, mais cette fois, ce sera différent.

Il n’y aura pas de renflouement cette fois parce que cette option n’est plus sur la table. En 2018, les législateurs derrière Dodd-Frank ont ​​assuré aux contribuables qu’ils ne paieraient pas la facture si une crise bancaire devait se reproduire. Mais voici le hic : alors que les renflouements ne sont plus une option, les contribuables toujours payer cette facture.

C’est parce que cette fois-ci, les renflouements seront le nouvel outil de choix pour les organismes de surveillance financière, alors qu’ils tentent d’éviter une crise financière qui est non seulement inévitable mais imminente.

Pour le contexte : un bail-in est l’annulation des dettes bancaires dues aux déposants et aux créanciers. Essentiellement, cela signifie que les banques ont le droit légal de prendre votre argent durement gagné. Et, ils ont ce droit légal parce que la plupart d’entre nous ont renoncé à ces droits il y a longtemps.

Le fait est que la majorité de la population américaine a volontairement confié sa fortune aux banques, sans jamais lire les petits caractères. Parce que s’ils le faisaient, ils se rendraient compte qu’ils sont des créanciers entièrement chirographaires de la banque. Et, bien que cela n’ait peut-être pas d’importance pour les gens dans le passé, ce sera le cas lorsqu’ils commenceront à comprendre l’ampleur de la crise financière à venir.

Maintenant, cela nous ramène à la théorie de la propriété de l’argent, une idée dont j’ai longuement discuté dans le passé : si vous ne pouvez pas le toucher, vous ne le possédez pas. Appliquons cela au système de monnaie fiduciaire.

Aujourd’hui, l’argent est généralement stocké de l’une des deux manières suivantes : 1) l’argent privé traditionnel, comme l’argent, l’or et l’argent, et 2) la forme numérique de la crypto-monnaie. Pour être clair, presque tout « l’argent » détenu par le système bancaire est déjà sous forme numérique. Ce que beaucoup dans les cultures occidentales ne réalisent pas, c’est combien de personnes dans le monde ne sont pas bancarisées, complètement hors du système bancaire.

Posséder de l’argent liquide et des biens durables est nécessaire pour de nombreuses raisons, notamment le risque de pannes électroniques et de pannes d’Internet, les cyberattaques, les fermetures de banques et, bien sûr, les renflouements internes. Il est toujours important pour les particuliers de protéger leur patrimoine et de se préparer au pire des scénarios possibles, mais dans ce climat économique, c’est essentiel.

La goutte d’eau qui fait déborder le vase ici est la quantité de monnaie imprimée numériquement par les gouvernements, alors même que l’inflation continue d’augmenter à des niveaux sans précédent. Les récentes nouvelles de la Fed ont vu l’estimation de l’inflation moyenne grimper cette année à 4,2% contre 3,4%, signalant que l’inflation est une chose à laquelle les citoyens américains devront s’habituer.

Alors que le dollar américain reste la monnaie la plus forte et la plus fiable au monde, la confiance collective dans sa valeur commence à faiblir. Et, lorsque les autorités financières reconnaîtront qu’il s’agit d’un réel problème et qu’elles doivent rétablir la confiance des consommateurs bancaires américains, un renflouement interne suivra probablement.

Les masses se réveillent

La vérité devient chaque jour plus claire pour le monde. Il n’est pas possible de continuer à nous imprimer riches pour éviter le fait qu’il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans le système financier, et qu’il y a un réel besoin de changement.

Le système financier d’aujourd’hui est brisé, sans véritable relation avec l’économie physique et tout ce qui est physiquement tangible pour l’expérience humaine. Les marchés financiers sont censés refléter l’économie physique, mais ils ratent la cible de loin.

Le marché boursier continue de voir des gains massifs, tandis que la population américaine connaît une horrible crise du chômage, avec des personnes luttant pour se procurer des produits de première nécessité.

J’ai fondé le rapport Morgan pour fournir aux gens les ressources dont ils ont besoin pour prendre les bonnes décisions qui les aideront à construire et à préserver leur richesse. Et, tout au long de tout cela, je n’ai jamais cessé de douter du rôle énorme que jouent les métaux monétaires comme l’or et l’argent pour permettre aux gens de construire et de préserver leur richesse.

