in

Simon Coveney grillé sur « trouver des réponses » sur la ligne de l’article 16

Ray Bassett parlait à un moment où M. Martin luttait pour contenir les retombées des efforts du Sinn Fein pour renverser le ministre des Affaires étrangères Simon Coveney. M. Coveney, le bras droit de l’ancien Taoiseach Leo Varadkar, fait face à des accusations de « copinage » liées à la nomination de Katherine Zappone en tant qu’envoyée spéciale de l’ONU.

Et il a affirmé que les querelles avaient laissé M. Martin affaibli et préoccupé – et avec peu d’autre choix que de s’aligner sur Bruxelles.

Le Sinn Fein TD Matt Carthy a confirmé hier que son parti – qui a actuellement plus de sièges au Dail, ou Parlement irlandais, que tout autre – déposerait une motion de censure, affirmant la nomination de Mme Zappone à un poste dont elle a par la suite démissionné. s’apparentait à du « copinage flagrant ».

M. Carthy a déclaré que le Sinn Fein avait pris la décision parce que M. Martin n’avait pas sanctionné son collègue du Cabinet pour la crise.

M. Bassett, qui est l’ancien ambassadeur d’Irlande au Canada, à la Jamaïque et aux Bahamas, ainsi qu’un défenseur de l’Irlande à la suite de l’exemple du Royaume-Uni avec un soi-disant Irexit, a déclaré à Express.co.uk que la controverse prouvait le gouvernement de coalition du chef du Fianna Fail, M. Martin. était en difficulté.

L’Irlande de Micheal Martin n’est pas en mesure de tenir tête à l’UE d’Ursula von der Leyen, a déclaré M. Bassett (Image: GETTY)

Simon Coveney fait face à une motion de censure (Image: GETTY)

Ils se concentreront sur la survie localement et je ne sais pas s’ils pourront beaucoup penser à Bruxelles pour le moment Ray Bassett

Il a déclaré : « Je ne suis pas sûr qu’ils soient encore au stade de canard boiteux, mais ils sont gravement blessés.

“Ils se concentreront sur la survie localement et je ne sais pas s’ils pourront beaucoup penser à Bruxelles pour le moment.”

M. Bassett, qui pense que l’Irlande sous M. Varadkar est restée trop près de la ligne de l’UE lors des négociations sur le Brexit, a expliqué : « Il ne fait aucun doute que l’affaire Zappone a causé de graves dommages au gouvernement de coalition et en particulier aux deux hommes de Cork, le Taoiseach Micheal Martin et Simon Coveney.

« Leurs deux perspectives politiques à long terme ont souffert.

JUSTE DANS : Obtenez une colonne vertébrale et annulez l’affaire ! Le Brexiteer fulmine contre Boris

Leo Varadkar et le président du Conseil européen Donald Tusk en 2018 (Image : GETTY)

«Coveney a essayé de placer Zappone dans un poste inexistant à la délégation irlandaise à l’ONU d’une manière très brutale et a aggravé son erreur en essayant clairement de dissimuler ses actions. Il a supprimé des textes importants et modifié son histoire pour s’adapter à de nouvelles révélations.

M. Coveney avait l’air “semblant narquois et arrogant”, a suggéré M. Bassett, l’auteur de l’Irlande et de l’UE Post Brexit.

Il a ajouté : « Tout l’épisode a jeté une ombre sérieuse sur son jugement et a probablement mis fin à ses perspectives de devenir chef de son parti.

“Au milieu de cette semaine, l’arrogance avait disparu mais avait donc une grande partie de sa crédibilité.”

A NE PAS MANQUER :

SONDAGE : L’Écosse sera-t-elle mieux financièrement si elle quitte le Royaume-Uni ? [VOTE]

Le SNP en pagaille alors que les Écossais attendent 14 heures pour une ambulance [UPDATE]

Jacob Rees-Mogg quitte SNP le visage rouge dans un slapdown enflammé [WATCH]

Micheal Martin et Emmanuel Macron lors de la récente visite du président français en Irlande (Image : GETTY)

Ray Bassett est un ancien diplomate irlandais (Image: Yale)

Néanmoins, M. Martin dépendait entièrement du soutien du Fine Gael de M. Coveney et ne pouvait donc pas se permettre de s’aliéner les rivaux traditionnels de son parti, a souligné M. Bassett, qui a récemment confirmé son intention de briguer un siège au Seanad irlandais, l’équivalent de la Chambre des Lords. .

Il a déclaré : « Le Taoiseach s’est révélé impuissant face à ses partenaires de la coalition, le Fine Gael.

«Avec peu de soutien personnel au sein de son propre parti parlementaire Fianna Fail et avec les sondages d’opinion montrant une approbation publique désastreusement faible, Martin sait qu’une chute du gouvernement mettra fin à sa carrière politique.

« S’il décidait de discipliner Coveney, cela pourrait précipiter la chute du gouvernement.

Fiche d’information de Michael Martin (Image : Express)

“Par conséquent, les perspectives sont que ce gouvernement chancellera sur les blessés, mais l’opposition n’a tout simplement pas les chiffres pour le tuer.”

M. Martin a critiqué hier le projet du Sinn Fein de déposer la motion la semaine prochaine en tant qu'”opposition nue à l’ancienne”.

Il a déclaré: “Ne nous faisons aucune illusion – c’est une tentative de diviser pour régner, et c’est un peu riche pour le Sinn Fein de voter de censure sur la question du copinage. Il suffit de regarder comment ils se sont comportés au gouvernement – nomination en bloc d’anciens ministres et d’anciens députés.

“En ce qui concerne Simon Coveney et la nomination de Katherine Zappone, j’ai dit que c’était faux et j’ai fait valoir ce point et Simon Coveney s’est excusé auprès de moi.

Katherine Zappone a démissionné de son rôle après l’éclatement de la controverse (Image: GETTY)

“Il est allé deux fois devant le comité Oireachtas et a été confronté à des questions à ce sujet et s’est excusé auprès du comité Oireachtas.”

M. Martin a également affirmé que l’Irlande avait besoin de M. Coveney en raison de sa compréhension des problèmes entourant la décision du Royaume-Uni de quitter le bloc.

Il a déclaré: “En ce moment, il est impliqué avec le Conseil de sécurité, nous avons des problèmes importants en Irlande du Nord dans le contexte du protocole, et nous avons le Brexit.

“Nous avons besoin d’expérience dans ce portefeuille et, à mon avis, il doit y avoir, comme je l’ai dit, systématiquement dès le départ, une perspective et un équilibre ici.”