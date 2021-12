Remboursement en espèces sur les cinq premiers paris perdants de 10 £ avec le spécial nouveau client de Betfair

Betfair propose aux nouveaux clients une offre de remboursement en espèces.

L’offre est pour les paris perdants jusqu’à 50 £ – ce qui signifie que vous pouvez parier 50 £ (cinq paris de 10 £) et s’ils perdent, vous récupérerez l’argent en espèces.

Manchester City

Raheem Sterling a marqué son 100e but en Premier League ce week-end et affrontera Leeds mardi soir sous les projecteurs BETFAIR – Remboursement en espèces jusqu’à 50 £ de paris*

Comment réclamer l’offre

Ouvrir un nouveau compte en utilisant le code promo ZSKAKE.

Placez un seul pari de 10 £ sur les paris sportifs et récupérez de l’argent en espèces s’il perd.

Il y a x5 remboursements disponibles. Le remboursement maximum par pari éligible est de 10 £. Le remboursement total disponible est de 50 £ (5 x 10 £)

OFFRE DE PARIS DU JOUR

PADDY POWER offre 60 £ de paris gratuits lorsque vous pariez 10 £ sur le football – RÉCLAMEZ ICI

Placez un pari d’avant-match de 10 £ sur n’importe quel marché du football entre le 14 et le 24 décembre, au min. cotes 1/2 (1,5) – obtenez un total de 60 £ en paris gratuits, 40 £ sur le règlement des paris et 20 £ supplémentaires le jour suivant. Votre pari qualificatif doit être réglé avant le vendredi 24 décembre à 23h59. Seuls les dépôts via des cartes seront éligibles (dépôt Apple Pay exclu). Les CGU s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable.

PRIME

Obtenez 20 £ de PARIS GRATUITS lorsque vous pariez 10 £ avec l’offre spéciale Virgin Bet

BOOST DE PARI

Paris gratuits sur les courses de chevaux : obtenez 60 £ de paris gratuits à dépenser cette semaine avec Paddy Power

BOOST DE PARI

Obtenez 50 £ de PARIS GRATUITS lorsque vous pariez 10 £ avec le nouveau client William Hill spécial

SPÉCIAL BORD

Obtenez Sterling, De Bruyne pour marquer, Grealish pour aider à 9/1 avec Paddy Power

BOOST DE PARI

Obtenez les Spurs pour gagner à 33/1 ou Liverpool pour gagner à 8/1 avec 888Sport spécial

PARIER INTELLIGEMMENT

Smart Acca conseille à Romain Saiss, Ashley Westwood et Fabian Schar d’être cardés

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

*Placez 5 paris sportifs de 10 £ sur le football et récupérez de l’argent en espèces en cas de perte. Le remboursement maximum par pari éligible est de 10 £, x5 remboursements disponibles. Des restrictions de paiement s’appliquent. Les CGU s’appliquent.

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.