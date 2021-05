Remboursement fiscal: le gouvernement augmentera probablement l’allocation pour le programme d’exportation clé

Le comité Pillai a été chargé de recommander des taux pour le régime de remise des droits et taxes sur les produits exportés (RoDTEP).

Le gouvernement augmentera probablement l’allocation pour son programme phare de remboursement de la taxe à l’exportation du crore de Rs 13000 budgété pour FY22, car les dépenses actuelles devraient être bien inférieures au montant requis pour mettre en œuvre les recommandations du groupe GK Pillai, a déclaré une source officielle. FE.

Alors que le département des revenus prendra un dernier appel sur la hausse, des sources ont déclaré que l’allocation totale pour FY22 pourrait finalement passer à environ Rs 25,000-30,000 crore.

Le comité Pillai a été chargé de recommander des taux pour le régime de remise des droits et taxes sur les produits exportés (RoDTEP). Il est censé rembourser divers prélèvements intégrés (non inclus dans la TPS) payés sur les intrants consommés dans les exportations. Les suggestions sont examinées à la fois par les services des recettes et du commerce. Les tarifs RoDTEP devraient être annoncés dans deux semaines.

Cependant, la dépense RoDTEP devrait être bien inférieure à celle du régime des exportations de marchandises en provenance de l’Inde (MEIS), qui a été remplacé par ce régime. Le gouvernement a approuvé Rs 39 097 crore pour MEIS pour FY20. Bien entendu, les deux régimes ne sont pas strictement comparables. Alors que RoDTEP est un régime de restitution des prélèvements à l’exportation, le MEIS était généralement un programme d’incitation.

En mars, Pillai, qui était anciennement secrétaire au commerce, avait déclaré à FE que «les faibles dépenses budgétaires» ne seraient probablement pas une contrainte pour une mise en œuvre significative du programme. «Le ministre des Finances a déjà indiqué que suffisamment de fonds seraient mis à disposition…», avait-il ajouté.

Étant donné que les exportateurs eux-mêmes n’ont pas de données infaillibles ou même une connaissance complète de toutes les taxes incorporées dans les produits d’exportation, le comité a eu la tâche difficile de déterminer les taux RoDTEP pour jusqu’à 8 000 lignes tarifaires. L’exercice a été fait d’une manière aussi complète que possible, conformément au principe selon lequel les taxes ne sont pas destinées à être exportées, avait déclaré Pillai, mais a ajouté que le régime pourrait encore prendre 2 à 3 ans pour se stabiliser.

Des sections de la communauté des exportateurs craignent cependant que le gouvernement puisse réduire les taux RoDTEP ou la couverture du programme pour limiter les coûts pour le Trésor. Une telle décision, ont-ils averti, retardera la reprise des exportations, qui ont commencé à augmenter à partir de mars après avoir maintenu des montagnes russes à la suite de l’épidémie de Covid-19. Le gouvernement, ont-ils déclaré, devrait garder le RoDTEP à durée indéterminée et ne pas réduire les taux pour limiter les remboursements à une certaine dépense budgétaire annuelle, si l’idée est de maintenir les exportations réellement détaxées en phase avec les meilleures pratiques mondiales.

Le RoDTEP a remplacé le MEIS «incompatible avec l’OMC» à partir de janvier 2021, mais les taux de remboursement n’ont pas encore été déclarés. Dans le cadre du MEIS, la plupart des exportateurs recevaient des scrips représentant 2 à 5% de la valeur du fret à bord de l’expédition.

Les exportations de marchandises ont bondi d’un record de 196% d’une année sur l’autre en avril, principalement grâce à une base favorable. Cependant, même en termes absolus, les exportations en avril s’élevaient à 30,6 milliards de dollars, en hausse de près de 18% par rapport au même mois en 2019 (avant que la pandémie ne frappe), principalement grâce à l’amélioration du flux de commandes.

Le gouvernement s’est maintenant fixé un objectif ambitieux de 400 milliards de dollars pour l’exercice 22, contre 291 milliards de dollars lors de l’exercice précédent. Pour ce faire, le gouvernement devrait essayer de résoudre les problèmes de liquidité des exportateurs, qui attendaient le déblocage de dizaines de milliers de crores dans le cadre du MEIS, ont déclaré les exportateurs.

Pour sa part, le gouvernement, confronté à une pénurie de ressources et à la nécessité urgente d’augmenter les dépenses de santé pour lutter contre Covid-19, a déjà commencé à traiter les prestations du MEIS, a récemment déclaré un haut responsable.

Savez-vous ce que sont le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.