Remboursements informatiques de plus de Rs 1,44 lakh cr émis jusqu’à présent cet exercice

Des remboursements d’impôt sur le revenu de plus de Rs 1,44 crore lakh ont été accordés à 1,38 crore de contribuables jusqu’à présent au cours de cet exercice, a annoncé mercredi le département informatique.

Cela comprend les remboursements de 99,75 lakh de l’année d’évaluation (AY) 2021-22 (exercice clos le 31 mars 2021) pour un montant de Rs 20 451,95 crore.

Plus de 4 crore RTI pour l’exercice 2020-21 (terminé en mars 2021) ont été déposés jusqu’au 21 décembre.

Dans un tweet, le département a déclaré que des remboursements d’impôt sur le revenu de 49 194 crores de roupies avaient été accordés à 1 35 35 261 entités et des remboursements d’impôt sur les sociétés de 95 133 crores de roupies ont été émis dans plus de 2,11 cas lakh.

« La CBDT émet des remboursements de plus de 1 44 328 crores de roupies à plus de 1,38 crore de contribuables du 1er avril 2021 au 20 décembre 2021 », indique le tweet.

