Rembourser les prêts étudiants? Vous pouvez le faire avec Crypto

Exemple: Jim doit payer un prêt étudiant de 10 000 $ à un prêteur privé. En supposant que l’incursion de Jim dans l’industrie de la cryptographie ait rapporté 20 000 $ d’éther au fil des ans, il peut simplement vendre 10 000 $ d’actifs numériques et, d’un seul coup, effacer sa dette. Bien que cette approche semble être la bonne décision, elle met Jim dans une mauvaise passe. Il a vendu la moitié de ses avoirs et, ce faisant, a réduit sa position sur le marché de la cryptographie. Par conséquent, le montant qu’il aurait perçu si les prix des actifs numériques devaient maintenir une trajectoire ascendante a été divisé par deux. Il existe également un impôt sur les gains en capital (CGT) que Jim devrait payer chaque fois qu’il vend ses avoirs en crypto. Aux États-Unis, le montant de CGT dû dépend de la durée de détention de l’actif par une personne et de sa tranche d’imposition.

