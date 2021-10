Remèdes naturels de soulagement de la douleur à l’estomac qui fonctionnent vraiment | La vie

Si vous avez mal au ventre et que vous ne voulez pas prendre de médicaments, essayez l’un de ces remèdes naturels pour soulager l’inconfort intestinal.

Nous avons tous souffert de maux d’estomac ou d’indigestion après avoir mangé ou bu. Les symptômes les plus courants de ces problèmes sont les brûlures d’estomac ou le reflux acide, les nausées, les ballonnements, les gaz, la mauvaise haleine, le hoquet ou la toux.

Lorsqu’il s’agit d’un problème ponctuel et temporaire, il ne doit généralement pas être une source de préoccupation et les symptômes peuvent être parfaitement traités à la maison avec des remèdes naturels.

Si vous rencontrez des difficultés et que vous souhaitez vous soulager, continuez à lire car nous allons détailler quelques Remèdes naturels pour se débarrasser des maux d’estomac qui fonctionnent vraiment.

Le gingembre est populaire pour ses propriétés à soulager les maux d’estomac et l’indigestion. Cela est dû à sa teneur en gingérols et shogaols, des composés chimiques qui accélèrent les contractions de l’estomac. En outre, il réduit également les nausées, les vomissements et la diarrhée.

Vous avez à votre disposition diverses infusions avec de grands bienfaits pour la santé. Nous vous en montrons quelques-uns que vous devriez prendre souvent.

Pour tout cela, lorsque vous avez mal au ventre, vous pouvez boire de l’eau au gingembre ou du thé au gingembre avec du citron, et vous verrez comment l’inconfort disparaît.

Un autre remède naturel contre l’inconfort intestinal est l’infusion de menthe. Sa teneur en menthol aide à prévenir les vomissements et la diarrhée, réduit les spasmes musculaires dans les intestins et soulage la douleur.

Bicarbonate de soude avec du citron et de l’eau est un autre remède traditionnel pour les maux d’estomac. Il est préparé en mélangeant une cuillère à soupe de jus de citron avec une cuillère à café de bicarbonate de soude dans un verre d’eau, et certaines études suggèrent qu’il atténue divers problèmes digestifs.

Les propriétés pour bien digérer qu’il a la cannelle ils sont aussi bien connus. Ses antioxydants, tels que l’eugénol, le cinnamaldéhyde, le linalol et le camphre, facilitent la digestion et risquent d’endommager le tube digestif.

Vous ne le savez peut-être pas, mais le thé aux clous de girofle a des bienfaits surprenants pour la santé. Nous vous expliquons quelles sont ses propriétés et comment le préparer.

De plus, d’autres substances présentes dans la cannelle aident à réduire les gaz, les ballonnements, les crampes, les brûlures d’estomac et l’indigestion.

Le cumin est également apprécié pour ses propriétés intestinales. Il contient des ingrédients actifs qui réduisent l’indigestion et l’excès d’acides, éliminent les gaz, soulagent l’inflammation et agissent comme un agent antimicrobien.

Un autre remède naturel pour les problèmes d’estomac est réglisse. Il est riche en substances qui peuvent réduire l’inflammation de la muqueuse gastrique ou la gastrite. Vous pouvez le prendre en infusion.

Le thé aux clous de girofle est une autre infusion bénéfique pour la digestion. Prenez-le après de gros repas pour réduire les maux d’estomac, les nausées et les brûlures d’estomac.