Remédier à l’écart des moyens d’existence pour sauver des vies

Par Ashok Gulati & BB Singh

Alors que le COVID-19 frappe l’Inde comme un tsunami et que l’infrastructure sanitaire s’effondre, le pays se penche à nouveau sur la question des vies et des moyens de subsistance. Lorsque le Premier ministre a annoncé un verrouillage national le 24 mars 2020, nous avons vu la misère des travailleurs migrants. Cette fois, le Premier ministre a laissé le soin aux États et a indiqué que les verrouillages ne devraient être annoncés qu’en dernier recours. Le Maharashtra et Delhi, où la situation est alarmante, ont déjà été bloqués, provoquant un exode de travailleurs migrants. Si les choses ne sont pas maîtrisées dans les 8 à 10 prochains jours, même le Centre pourrait être contraint d’imposer un verrouillage national.

Il ne fait aucun doute que la vie doit primer sur les moyens de subsistance. Mais dans une économie où le secteur informel est important – employant des millions de personnes – des verrouillages prolongés signifient que les travailleurs migrants ne peuvent pas protéger leurs moyens de subsistance, et pour eux, cela devient une question de vie.

Ici, nous nous concentrons sur le cas des migrants et les leçons, le cas échéant, du premier verrouillage. Les questions que nous posons sont les suivantes: où vont la majorité des migrants? Quelles sont les opportunités d’emploi pour eux dans leur pays d’origine? Comment le gouvernement peut-il les aider?

Inferential Survey Statistics and Research Foundation (ISS & RF) en collaboration avec ICRIER a enquêté sur 2 917 travailleurs migrants de six États – Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha et Bengale occidental – s’étendant sur 34 districts. Ces États couvraient les deux tiers des travailleurs migrants au niveau de toute l’Inde et ceux qui sont retournés dans leurs villages / petites villes d’origine lors de la première vague de COVID-19. L’enquête s’est déroulée en trois phases: juillet-août 2020; Novembre-décembre 2020 et la dernière semaine de février 2021.

Selon l’enquête, parmi les migrants qui ont quitté les villes et les villes industrielles pour leurs villages d’origine et leurs petites villes, 35,4% n’avaient pas d’emploi, 35,8% étaient impliqués dans l’agriculture en tant que travailleurs indépendants (SE), peut-être dans leurs exploitations familiales communes. , 9,7% travaillaient comme main-d’œuvre agricole, 4,6% dans le MNREGA et autres travaux publics et 12,2% comme travailleurs occasionnels dans d’autres travaux non agricoles (voir graphique).

Bien entendu, le modèle variait selon les États sélectionnés. Les migrants du Bihar avaient le moins de chômage (3,6%) tandis que les migrants du Bengale occidental avaient le plus élevé (54,9%), avec le chômage moyen pondéré des migrants d’environ 35%. L’agriculture indépendante a engagé 36% des migrants dans leur pays d’origine, ce ratio variant de 67% dans le Jharkhand à aussi bas qu’environ 10% au Bengale occidental. La situation n’a pas beaucoup changé même après cinq mois de séjour dans leur pays d’origine.

En raison de cette migration vers leur pays d’origine et de la nature de l’emploi et du chômage, le revenu mensuel moyen des familles est passé de «14 342 au lieu de migration à seulement 2 033 au lieu d’origine – une contraction massive d’environ 86%. Les rapatriés ne pouvaient pas vivre avec une telle perte de revenus. Pas étonnant, à la fin de février 2021, plus de 63% de ces migrants étaient retournés dans les villes à la recherche d’un travail. Et maintenant, si les verrouillages se propagent, leurs moyens de subsistance seront à nouveau menacés.

Que peut faire le gouvernement? La phase 1 de notre enquête a montré que moins de 5% des migrants ont profité du MGNREGA, qui est passé à 7,7% en phase 2. De toute évidence, MGNREGA en tant que stratégie de création d’emplois n’a pas réussi. Il est fort possible que les migrants ne soient pas intéressés par le travail de MGNREGA ou que MGNREGA n’ait pas atteint leur place dans les zones rurales.

L’enquête a également révélé que seulement 1,75% des migrants avaient un compte Jan Dhan et 28,37% avaient un autre compte bancaire. Les migrants bénéficiant de l’un des programmes de prêts gouvernementaux, que ce soit pour l’agriculture ou non liés à l’agriculture, étaient extrêmement bas à moins de 1% et le développement des compétences était inférieur à 2%. Le seul avantage qu’ils ont reçu était la nourriture subventionnée (blé et riz).

Ces résultats indiquent que les programmes gouvernementaux existants ne peuvent pas offrir des opportunités d’emploi rémunérateur aux migrants dans leur pays d’origine. Il faut penser hors de la boîte pour un paquet spécial pour l’Inde orientale, basé sur l’infrastructure et le développement industriel. L’agriculture ne peut pas absorber plus de personnes. Il est déjà surpeuplé. Engager les migrants de retour dans la construction de nouvelles chaînes de valeur agro-alimentaire a un certain potentiel pour créer des emplois productifs et protéger les moyens de subsistance. Tant que cela ne sera pas fait, la vie de ces migrants restera précaire.

Mais en attendant, si le gouvernement peut étendre son programme «une nation, une carte de rationnement» et rendre les céréales subventionnées disponibles sur les lieux de travail des villes et des villes industrielles, les migrants pourront, espérons-le, tenir un certain temps avant de prendre un appel. retourner dans leurs lieux d’origine. À ce jour, la réalité du terrain montre qu’il reste encore beaucoup à faire sur ce programme pour le rendre pleinement opérationnel. Heureusement, les réserves du gouvernement regorgent de stocks de céréales excédentaires, et il peut être utile d’en distribuer au moins une partie au profit des travailleurs migrants plutôt que d’engager des coûts élevés de maintien de ces stocks. Parallèlement à cela, une aide financière au titre du Garib Kalyan Yojana peut également être étendue aux migrants pour les aider à rester dans leurs villes de leur travail. Et s’ils peuvent être soumis à une assurance médicale collective, cela contribuera grandement à les protéger contre l’attaque du COVID. Mais pour faire tout cela, il faut une base de données solide sur les migrants, qui fait actuellement défaut. En conséquence, ils doivent se débrouiller seuls, pour leur vie ainsi que pour leurs moyens de subsistance.

Il n’est donc pas étonnant que les travailleurs migrants soient confrontés à des choix difficiles: s’ils retournent dans leur pays d’origine, leurs maigres revenus baissent de plus de 80%. Et s’ils restent dans les villes, il n’y a personne pour les aider.

Gulati est professeur à la Chaire Infosys pour l’agriculture, ICRIER, et Singh est PDG, ISSRF

