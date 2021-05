Remedy a maintenant six jeux en préparation

La société finlandaise de jeux Remedy a commencé à travailler sur un autre projet.

Dans son rapport financier pour les trois mois se terminant le 31 mars 2021, le PDG de la société, Tero Virtala (photo), a déclaré que le personnel de Control avait “commencé à travailler sur d’autres projets Remedy, y compris un nouveau projet passionnant en début de phase”.

Lors de l’appel de Remedy avec les investisseurs – tel que rapporté par IGN – on a demandé à l’exécutif s’il s’agissait d’un tout nouveau jeu.

“Oui, nous avons un nouveau projet”, a déclaré Virtala. “Mais c’est à un stade très, très précoce. Rien de plus pour développer cela.”

Remedy travaille également actuellement sur des modes solo pour les jeux de tir CrossFire X et CrossFire HD de Smilegate, ses deux projets publiés par Epic Games, ainsi que le titre coopératif gratuit Vanguard.

En décembre 2020, Control avait décalé plus de deux millions d’exemplaires depuis sa sortie en août 2019.

Pour le trimestre de janvier à mars, Remedy a généré un chiffre d’affaires de 8,1 millions d’euros (9,8 millions de dollars), soit une augmentation de 3,4% d’une année sur l’autre.

«Dans le contexte plus large de notre marché mondial à croissance rapide, nous avons prouvé notre capacité à créer des marques et des jeux définissant des catégories», a déclaré Virtala.

«Au cours des dernières années, nous avons bâti une organisation capable de créer plusieurs jeux de haute qualité en parallèle. Conformément à notre stratégie mise à jour pour 2021-2025, afin de capter davantage la valeur future que ces jeux génèrent, nous nous étendons désormais également à autofinancement et auto-édition. “

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72180/remedy-now-has-six-games-in-the-works/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));