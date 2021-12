Remedy fait équipe avec Tencent pour Vanguard

Dans une annonce aux investisseurs (merci Game Informer), Remedy Games a affirmé son intention de s’associer avec le géant chinois de l’édition Tencent pour créer un jeu de tir coopératif gratuit avec un attrait mondial. Doublé Avant-garde, le jeu sera l’IP de Remedy localisée pour « certains marchés asiatiques » par Tencent et publiée et distribuée pour d’autres marchés par Remedy lui-même. Ce sera le premier titre de jeu en tant que service de Remedy.

Le PDG de Remedy, Tero Virtala, a expliqué ce qu’implique le partenariat :

« Vanguard marque la première entrée de Remedy dans le modèle commercial des jeux en tant que service, exécuté par notre équipe de premier plan d’experts du jeu gratuit. Nous construisons quelque chose de nouveau et d’excitant pour l’espace multijoueur coopératif, en plus des points forts de Remedy. L’élargissement de nos capacités à assumer des responsabilités d’édition est la prochaine étape du développement de notre entreprise. Nous sommes ravis de ce partenariat à long terme avec Tencent et pouvons dire avec confiance qu’il s’agit d’un excellent moyen de soutenir les plans ambitieux de Vanguard. Vanguard est une opportunité mondiale, et Tencent peut soutenir Remedy à l’international et diriger les opérations en Asie et sur les marchés de la téléphonie mobile. »