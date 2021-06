Remedy fait un spin-off de Control multijoueur

Le studio de jeux finlandais Remedy Entertainment est en train de créer un titre dérivé multijoueur de Control.

Dans un article sur le site Web du développeur, le directeur de la franchise Control, Mikael Kasurinen, a déclaré que ce nouveau projet portait le nom de code Condor et semble être un titre à quatre joueurs, d’après les illustrations partagées dans le billet de blog.

Remedy s’associe à la branche 505 Games de Digital Bros pour publier ce titre. C’est la même société qui a publié le contrôle original en 2019.

“Nous comprenons qu’il va y avoir du scepticisme à propos du multijoueur”, a écrit Kasurinen.

“Mais je crois que nous pouvons créer des expériences partagées sans compromettre l’ADN unique de qui nous sommes ou les histoires que nous voulons raconter. Oui, nous devons repenser nos angles, nos techniques, notre état d’esprit, mais nous le voyons comme un défi passionnant : à quoi ressemblerait un jeu multijoueur Remedy ?

“L’équipe Vanguard a déjà fait des progrès impressionnants sur ce front, et les possibilités y sont extrêmement excitantes. Les deux jeux seront des exemples différents de la façon dont vous pouvez expérimenter collectivement nos mondes.

“Nous abordons cela avec un mélange d’enthousiasme et de respect. Nous voulons créer quelque chose qui soit engageant, mais familier, quelque chose dans lequel chacun de nos fans peut se lancer et se sentir chez lui. Ensemble.”

Control s’est vendu à plus de deux millions d’exemplaires depuis son lancement en août 2019.

Condor est l’un des six projets que Remedy a actuellement en préparation ; la société s’est associée à Epic Games sur deux titres et a son projet coopératif gratuit, Vanguard. Cela s’ajoute au travail effectué par la société pour CrossFire X et CrossFire HD pour le géant coréen des jeux Smilegate.

En mai de cette année, Remedy a attiré des investissements du géant chinois de la technologie et du divertissement Tencent.

