Remedy travaille sur Alan Wake Remastered

Le studio de jeux finlandais Remedy développe une édition remasterisée de son tube culte de 2010 Alan Wake.

Le développeur a révélé la nouvelle via le site de fans The Sudden Stop – ce qui est une touche soignée ! – avec une lettre du directeur créatif Sam Lake, avec cette nouvelle version du jeu d’horreur qui devrait arriver sur de nouvelles consoles et PC.

Alan Wake Remastered devrait être lancé cet automne.

“Alan Wake Remastered est l’expérience originale dont vous êtes tombé amoureux il y a toutes ces années”, a écrit Lake.

“Nous ne voulions pas changer cela. Mais les visuels tout autour, y compris le modèle de personnage d’Alan Wake lui-même et les cinématiques, ont été mis à jour et améliorés avec quelques mises à niveau de choix de nouvelle génération.”

Cette nouvelle intervient après plusieurs années de changement stratégique pour Remedy. Récemment, le développeur finlandais a cherché à être plus indépendant et moins dépendant de partenaires externes et a sorti le jeu de tir surnaturel Control en 2019. Depuis lors, le titre a été transféré à plus de deux millions d’exemplaires.

La même année, Remedy a obtenu les droits d’édition d’Alan Wake auprès de Microsoft, mais a refusé d’y donner une valeur à l’époque.

Alan Wake Remastered est l’un des six projets que Remedy a actuellement en préparation. Le studio finlandais a également récemment attiré des investissements du géant chinois de la technologie et du divertissement Tencent.

