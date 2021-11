Remerciez le socialisme pendant le novembre rouge

« Socialisme » est un mot souvent utilisé aujourd’hui par les politiciens, les experts et les prédicateurs qui ne distingueraient pas un socialiste d’un mondain. Cette nation qui a commencé avec ses péchés originaux de guerre contre les Amérindiens et l’esclavage des Noirs a également un long et glorieux héritage de réformes positives qui ont profité à tous les Américains. Bon nombre des batailles pour la justice raciale, sociale et économique qui ont été menées dans l’histoire des États-Unis ont été menées par des socialistes et d’autres militants américains, et ce mois de novembre est rempli de personnes et d’événements qui font partie de ce que l’historien Howard Zinn a appelé « l’histoire radicale . »

Le socialiste saint Eugène Victor Debs est né à Terre Haute, IN, le 5 novembre 1855. Sa longue odyssée politique l’a mené de représentant d’État à dirigeant syndical à cinq fois candidat à la présidence sous la bannière du Parti socialiste. Debs est allé en prison pour ses convictions pendant la grève Pullman de 1895 et de nouveau en 1918 pour avoir prononcé un discours s’opposant à la Première Guerre mondiale. Dans ce discours de 1918 à Canton, OH, Debs a tonné des mots qui s’appliquent encore aujourd’hui : le tyran, l’oppresseur et l’exploiteur qui s’est enveloppé dans le manteau du patriotisme ou de la religion – ou des deux – pour tromper et intimider le peuple.

Debs a été condamné à 10 ans de prison pour son discours anti-guerre. Il a mené sa dernière campagne présidentielle depuis une cellule de prison, recueillant près d’un million de voix aux élections de 1920 avec son slogan « Pour le président: Convict No. 9653 ». Le président Woodrow Wilson a qualifié Debs de traître et a refusé d’atténuer sa peine. Après le départ du démocrate Wilson de la présidence, son successeur républicain, Warren Harding, a commué la peine du militant et Debs a quitté la prison fédérale d’Atlanta. Des centaines de condamnés ont applaudi lorsque Debs est sorti libre, et des milliers de personnes se sont jointes à une célébration bruyante lorsque Debs est rentré chez lui dans l’Indiana juste à temps pour célébrer Noël en 1921. Le président Harding a invité Debs à la Maison Blanche après sa libération. Le républicain et le socialiste ont eu une conversation cordiale, mais la seule chose qu’ils ont dite à la presse était qu’ils aimaient tous les deux les films occidentaux « shoot ’em up » avec le héros de cow-boy hollywoodien Tom Mix.

Debs mourut à 70 ans en 1926, sa santé ravagée par ses années de prison. L’historien Zinn a qualifié Debs de « féroce dans ses convictions, gentil et compatissant dans ses relations personnelles ». Sa vie et son héritage se perpétuent dans des livres comme Democracy’s Prisoner d’Ernest Freeberg, et Debs sourirait probablement du fait que deux bières contemporaines, Debs Red Ale et Revolution Eugene, portent son nom.

Debs est né en novembre et a été influencé par les événements qui ont marqué l’histoire radicale américaine au cours de ce mois. Le 11 novembre 1887, quatre militants syndicaux radicaux ont été exécutés à Chicago à la suite d’affrontements meurtriers entre la police et des manifestants dans le quartier Haymarket de la ville. Lorsque Debs a quitté la prison, il a visité le mémorial des martyrs de Haymarket au cimetière Waldheim de Chicago.

Le 23 novembre 1887, quelques jours après les exécutions de Chicago, des dizaines de grévistes afro-américains de la canne à sucre ont été tués par des membres de la milice de l’État et des justiciers blancs à Thibodaux, LA. Le 19 novembre 1915, l’auteur-compositeur militant et meurtrier accusé Joe Hill a été exécuté dans l’Utah. Lors du massacre d’Everett dans l’État de Washington le 5 novembre 1916, cinq syndicalistes ont été tués par des flics et des justiciers. Le 11 novembre 1919, une foule dirigée par des membres de la Légion américaine a attaqué une salle syndicale des travailleurs industriels du monde à Centralia, WA. La foule a lynché Wesley Everest, un syndicaliste et vétéran de la Première Guerre mondiale qui a déclaré : « Je me suis battu pour la démocratie en France, et je me battrai pour elle ici.

En 1917, le poète et artiste radical Ralph Chaplin a commémoré ceux qui ont combattu et sont morts au cours de ce mois de l’histoire : « Novembre rouge, novembre noir, novembre sombre, noir et rouge/mois sacré des martyrs du travail,/héros du travail, morts du travail.

Tant est chroniqueur à Athènes depuis 1974. Son travail a également été publié dans le New York Times, The Progressive, le magazine Astronomy et d’autres publications.