Remerciez vos étoiles chanceuses, ce sont les Rolling Stones

Début mai 1963, Les pierres qui roulent étaient à l’ancien studio olympique de Carton Street dans le West End de Londres, pour enregistrer leur premier single, une reprise de “Come On” de Chuck Berry – à 1 minute et 45 secondes, c’était typique de tant de singles de beat group qui étaient en train d’être faits dans le sillage du succès des Beatles, et pas vraiment comme le genre de chansons de blues qu’ils jouaient dans les clubs de Londres. Il est sorti le 7 juin et Decca et le management du groupe se sont mis fébrilement à essayer de les faire passer à la télévision britannique pour promouvoir leur disque.

Le choix évident était Thank Your Lucky Stars, qui était le programme pop le plus important de la télévision britannique à l’époque. Les producteurs de l’émission ont accepté que le groupe vienne aux studios Alpha à Aston, Birmingham pour enregistrer une apparition le 7 juillet 1963.

Thank Your Lucky Stars est apparu pour la première fois sur les écrans de télévision britanniques en 1961 en concurrence directe avec le programme pop de la BBC, Juke Box Jury. Le format de TYLS était à la fois prévisible et très sûr. Chaque semaine, des chanteurs et des groupes étaient présentés, mimant leurs derniers enregistrements dans un ensemble artificiel et quelque peu posé, même pour l’époque.

Au moment où les Stones ont été invités à apparaître sur TYLS, c’était bien établi. Les débuts du groupe à la télévision devaient être diffusés le 13 juillet, mais il n’y avait qu’un seul problème : selon Andrew Loog Oldham, leur manager, « si [The Rolling Stones] habillés comme ils le voulaient, ils n’auraient pas été autorisés à entrer dans les studios de télévision. On leur a demandé de porter des « uniformes » d’une certaine description. » Sa solution était de les emmener faire du shopping à Soho avant leur apparition à la télévision.

Quelques semaines avant leur comparution, Loog Oldham les a emmenés à Carnaby Street, où ils ont été mesurés pour des pantalons noirs et des vestes en dents de chien noires et blanches avec des cols en velours noir. Ils ont également acheté des chemises bleues, des cravates en tricot noir et des gilets en cuir bleu. Tous très adaptés…

Le vendredi 5 juillet, les Stones ont joué au Ricky Tick Club, au Star and Garter Hotel de Windsor et parce qu’ils devaient quitter Londres tôt dimanche matin pour se rendre à Birmingham, ils ont annulé un concert du samedi soir qu’ils devaient jouer. à King’s Lynn, à Norfolk, sur la côte est de l’Angleterre.

Parmi les autres artistes de TYLS au cours de la semaine de la première apparition télévisée des Stones figuraient le DJ invité Jimmy Henney, ainsi que les chanteurs Helen Shapiro, Mickie Most, Johnny Cymbal, Patsy Ann Noble et deux autres groupes, The Cadets, un showband irlandais, et les vicomtes.

Le plateau sur lequel les Stones étaient placés, tout en mimant leur single, ressemblait à la véranda d’un saloon de style Far West ; Mick, Keith, Brian, Bill et Charlie portaient tous leurs nouvelles vestes en dents de chien et avaient l’air, selon leurs normes, exceptionnellement intelligents, à part leurs cheveux. (Les cheveux des Stones étaient tout sauf longs – ils étaient au pire un peu hirsutes.) Après avoir terminé leur place, Pete Murray a fait quelques remarques à propos d’une délégation de l’Union des coiffeurs qui voulait voir le groupe parce qu’ils n’avaient pas eu de coupe de cheveux depuis l’année dernière.

Un peu plus de deux semaines après son apparition sur Thank Your Lucky Stars, “Come On” est passé au 32e rang des charts.

Écoutez “Come On” et d’autres enregistrements radio réalisés pendant les années de formation de Stone sur la compilation, The Rolling Stones – On Air.