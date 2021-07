Remettez Delhi à l’Haryana si vous ne pouvez pas gouverner, a déclaré Manohar Lal Khattar à Arvind Kejriwal à propos de la crise de l’eau

in

Le ministre en chef de l’Haryana, Manohar Lal Khattar, s’en est pris à son homologue de Delhi, Arvind Kejriwal, au milieu d’une guerre des mots sur la crise persistante de l’eau dans la capitale nationale. S’adressant aux médias, Khattar a déclaré que Delhi a l’habitude de blâmer l’Haryana pour tout, que ce soit la pollution ou tout autre problème.

Delhi avait précédemment accusé l’Haryana de retenir la part d’eau de Delhi à la suite d’une crise de l’eau dans la capitale nationale. Khattar a affirmé que pas une seule goutte de la part de Delhi n’avait été arrêtée par l’Haryana.

Khattar a déclaré que l’Haryana fournissait de l’eau à Delhi malgré un problème lui-même. Le Haryana CM a affirmé que l’État obtient 2 000 cusecs d’eau de la Yamuna et libère 1 050 cusecs à Delhi.

Le gouvernement de Delhi a déclaré hier que l’Haryana avait libéré de l’eau dans la Yamuna après avoir saisi la Cour suprême pour demander la libération de l’eau.

CM Khattar, cependant, a affirmé que l’Haryana avait libéré la part d’eau allouée à Delhi conformément à la décision de la Cour suprême. «Haryana est confrontée à de nombreux problèmes car elle a autant besoin d’eau que Delhi. Là où Haryana a une population de 2,90 crores, Delhi a 2 crores d’habitants », a déclaré Khattar.

S’adressant au gouvernement d’Arvind Kejriwal, Khattar a déclaré que l’AAP devrait céder Delhi à Haryana s’il ne peut pas gérer la capitale nationale. « S’il y a quelque chose qu’ils ne peuvent pas comprendre, ils rejettent la faute sur Haryana… si vous ne pouvez pas gérer Delhi, donnez-le à Haryana, nous le gérerons », a-t-il déclaré.

Le chef du parti Aam Aadmi (AAP) et vice-président du conseil d’administration de Delhi Jal, Raghav Chadha, avait déclaré que le gouvernement de l’Haryana n’avait libéré que 16 000 cusecs d’eau après que le gouvernement de Delhi eut déposé une requête auprès de la plus haute juridiction.

« GRANDE VICTOIRE POUR DELHI !! Après des pressions constantes de Kejriwal Govt, y compris une requête auprès de la Cour suprême, le gouvernement Haryana du BJP a été contraint de libérer 16 000 cusecs d’eau pour Delhi. Cela apportera un énorme soulagement aux Delhiites dans les prochains jours », a déclaré Chadha dans un tweet.

GRANDE VICTOIRE POUR DELHI‼️ Après une pression constante de Kejriwal Govt, y compris une requête auprès de la Cour suprême- Le gouvernement Haryana du BJP a été contraint de libérer 16 000 cusec d’eau pour Delhi. Cela apportera un énorme soulagement aux Delhiites dans les prochains jours.- @raghav_chadha pic.twitter.com/IysHAjNuAD – AAP (@AamAadmiParty) 13 juillet 2021

Le législateur de l’AAP avait également affirmé que le niveau d’eau dans la Yamuna était à son plus bas niveau en 56 ans. «Au milieu d’une grave pénurie d’eau à Delhi, j’ai visité le barrage de Wazirabad aujourd’hui pour inspecter l’eau brute rejetée par l’Haryana. J’ai découvert que le niveau d’eau de la rivière Yamuna est tombé au plus bas depuis 1965. Haryana a retenu 120 MGD de la part légitime d’eau de Delhi », avait déclaré Chadha.

