Remettre en question la normale: un portrait sensible de la vie d’une femme schizophrène et de ce à quoi elle est confrontée

Jamais stagnante, l’histoire se propose d’explorer l’inconnu, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur – la recherche d’un père qui abandonne sa femme et ses filles malades mentales, une quête de réponses, de clôture.

Par Reya Mehrotra

Amma sans ses vêtements. Parfaitement immobile. Comme une photographie. Personne n’a ri. Sauf elle. C’est peut-être cette scène de l’histoire qui reste gravée dans l’esprit, comme les petites personnes vertes sur le toit qui restent avec le protagoniste – pour la folie qui court dans sa famille. C’est l’histoire d’une mère schizophrène Naintara et de ses deux filles – une autiste Tara et Naina, qui cherche la fermeture.

Sans l’approche à plusieurs niveaux proposée par Shefali Tripathi Mehta, People on Our Roof serait tombé à plat ventre. Mais ce n’est pas le cas. Les personnages sont assis confortablement dans notre esprit, cachés au plus profond de notre subconscient, nous harcelant de temps en temps alors que nous lisons les expériences de vivre avec ces «pas tous là», comme le souligne l’auteur, mais dans un monde parallèle de leur propre.

Avec une sensation de vent, le roman parle d’une tempête qui ravage une famille heureuse. La protagoniste Naina continue comme le seul soutien de famille de sa famille brisée avec les vibrations de la fille d’à côté de Lata Mehra d’un garçon approprié. Une Naina à la Lata explore les nombreux prétendants qui l’entourent – Deepak, Michael, Anand, Uday à la recherche d’une épaule pour se libérer de son passé traumatisant et d’un présent troublé.

L’œuvre de fiction sur le passage à l’âge adulte fait pleurer, envoie des frissons dans le dos, excite, pique la curiosité et, surtout, explore la psychologie de la famille aux prises avec des maladies mentales. On ressent de l’empathie pour Naina jusqu’à ce qu’elle admette avoir vu le «petit peuple vert». «Mais ça coule dans ma famille», proteste-t-elle, tout en justifiant leur présence au bord de sa terrasse. C’est alors que le choc et la peur saisissent le lecteur.

De l’histoire d’une survivante, Naina, épargnée par la folie qui régnait dans sa famille, le récit se fond dans l’histoire du passé redouté – où les petits gens verts (un produit de l’imagination de Naintara alors qu’elle souffrait de schizophrénie) prennent vie pour hanter Naina. Peut-être se rend-on compte qu’ils étaient toujours là mais pas aussi familiers avec Naina qu’avec sa mère.

Jamais stagnante, l’histoire se propose d’explorer l’inconnu, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur – la recherche d’un père qui abandonne sa femme et ses filles malades mentales, une quête de réponses, de clôture.

L’œuvre de fiction va au-delà de l’histoire d’un patient en santé mentale et nous fait remettre en question la raison. «Qui décide de ce qu’est la folie?» demande Uday, se référant au chaos fou du monde. Cela revient à la société dans son ensemble qui considère les maladies mentales comme un tabou – une société qui inscrit “ madhouse ” sur les murs de la maison de Naina ou blesse sa sœur autiste et innocente, la faisant saigner ou lui envoyer des propositions de mariage d’hommes malades mentaux. parce que “qui d’autre voudrait l’épouser?”

Alors que Naina justifie la nécessité pour les familles de stériliser les filles ayant des difficultés neurologiques vulnérables aux horreurs du monde, on remet en question les concepts de santé mentale. L’humanité insensible est-elle plus saine que celles diagnostiquées? On pense autrement. «Ce n’est pas une décision fortuite de la part des parents – ou des soignants. Ils ne le font pas pour leur propre convenance. C’est dans le meilleur intérêt des filles… Dans notre pays où toi et moi, même avec l’aide de toutes nos facultés, éducation, leçons forées en nous, ne pouvons pas nous protéger des pervers errant dans les rues, dans nos propres maisons même, comment pensez-vous que ces filles prendraient soin d’elles-mêmes? » Naina rétorque à ses collègues, se moquant du processus. Et à travers sa voix, Mehta parle à un monde qui se moque, déteste, a pitié et perpétue des crimes contre les personnes nées avec des maladies mentales. Si seulement nous avions tous des papillons dans la tête et des gens sur nos toits, nous verrions tous ce qu’ils voient et vivraient ce qu’ils traversent.

Des gens sur notre toit

Shefali Tripathi Mehta

Livres Niyogi

Pp 228, Rs 399

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.