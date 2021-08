Remi Wolf annonce son premier album ‘Juno’ et sort deux nouveaux singles

Rémi Loup poursuivra sa carrière en tant que l’une des jeunes stars les plus inventives de la musique pop lorsque son premier album Juno, qui vient d’être annoncé, débarquera le 15 octobre.

Pour célébrer l’annonce, Wolf a dévoilé deux nouvelles chansons, “Quiet On Set” et “Grumpy Old Man”, les deuxième et troisième nouvelles chansons du prochain album. Les deux morceaux sont accompagnés de visualiseurs qui mettent en valeur l’esthétique visuelle effervescente de l’amour de Remi.

Les deux chansons sont une fenêtre sur le kaléidoscope de styles que Wolf démontre sur Juno. Né d’une jam session, “Quiet On Set” est décrit par Wolf comme “complet sur psycho”, ajoutant “autant que la chanson est idiote et amusante, elle reflète vraiment ma vie et mes sentiments à l’époque… surmené, maniaque, imprudent et enfantin.

“Grumpy Old Man” est un air qui se pavane, inspiré, selon les mots de Wolf, par “certaines des choses les plus bénignes [that] peut me rendre irrité et défensif, ce qui me fait me sentir vieux, fragile et insouciant. Bien que tout aussi distinctes, les deux offres partagent la capacité cathartique de Wolf à créer de la lumière depuis les coins les plus sombres.

Wolf déclare à propos de la création de Juno : « Créer mon premier album Juno était comme un rêve de fièvre. Tant de changements se sont produits dans ma vie pendant que je créais ces chansons et je pense que mon album reflète vraiment les sentiments de tension et de libération que ces changements ont provoqués en moi. Chaque chanson de cet album est un instantané saisissant de ce qui se passait dans ma vie et mon état d’esprit le jour où j’ai écrit chacune d’elles. J’espère que mes Remjobs pourront entendre mon honnêteté et ma passion se manifester et, sinon, j’espère juste qu’ils pensent que chaque chanson est géniale ! L’album s’appelle ‘Juno’ d’après mon beau chien que j’ai adopté pendant le confinement. Il a fini par participer à chaque session d’écriture de cet album et je le considère comme mon partenaire, témoin et soutien dans la réalisation de cet album.

Précommandez Juno.