Remi Wolf annonce un EP Remix avec Sylan Esso et plus

Remi Wolf a annoncé un nouvel EP de remix intitulé We Love Dogs !, qui arrivera le 5 mai via Island. Wolf a partagé un Sylvan Esso remix du morceau «Rufufus». L’original est apparu pour la première fois sur le premier EP de Wolf en 2019, You’re A Dog!.

Le nouveau We Love Dogs! L’EP comprendra des chansons retravaillées de Wolf’s 2020 I’m Allergic to Dogs! EP et son premier EP, You’re A Dog!. Les contributeurs au projet incluent Panda Bear, Beck, Hot Chip, Dominic Fike, Gabriel Garzón-Montano, Free Nationals, Tune-Yards, Porches, Little Dragon, Nile Rodgers, Kimbra, Polo & Pan, L’Impératrice et Phony Ppl.

“C’est très malade”, a déclaré Wolf à propos du prochain EP. «La moitié de ces artistes sont ceux que j’ai étudiés à l’école et que j’admire depuis que je suis adolescent. Inutile de dire que je suis secoué! J’espère que vous dansez, vibrez, prenez une douche et détendez-vous avec ces remix! J’espère que vous ferez une lasagne ou une aubergine parmesan pendant que vous les écoutez aussi !!! »

Wolf a lancé l’année imprévisible de 2020 en présentant son interprétation vibrante et imprévisible de la musique pop, mettant en valeur son sens de l’humour et son style spirituels avec la sortie de I’m Allergic To Dogs!. “Photo ID” a accumulé d’énormes premiers nombres viraux sur Tik Tok, la piste atteignant plus de 10 milliards de vues sur la plate-forme après que les fans l’aient utilisée pour sauvegarder leurs vidéos.

Le single a été inclus dans un mash-up avec “Hello Hello Hello” pour sa première performance télévisée sur The Tonight Show avec Jimmy Fallon. Récemment reçu une retouche de Dominic Fike, le morceau rejoint un vaste catalogue de remixes qui incluent TuneYards, Free Nationals, Little Dragon, Porches et Polo & Pan. Pour couronner son 2020 chargé, Wolf a offert un moment de soulagement musical pendant la pandémie, organiser le premier show drive-in de Los Angeles en 2020. Le succès de l’émission Wolf a fait don des bénéfices directement au Fonds Plus1 For Black Lives et à l’association caritative locale Summaeverythang.

Nous aimons les chiens de Remi Wolf! sort le 5 mai et est disponible en précommande ici.