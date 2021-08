Remi Wolf publie la performance dépouillée de « Liquor Store »

Rémi Loup a sorti une performance live de “Magasin d’alcool,” le premier single de son premier album à venir cet automne.

La vidéo a été publiée avec Vevo, le premier réseau mondial de vidéoclips. Remi Wolf a déjà travaillé avec Vevo après avoir été nommé l’un de leurs artistes à surveiller en 2021, publiant des performances en direct de “Photo ID” et “Disco Man”.

Devenant rapidement l’une des figures de proue de la pop, Remi Wolf poursuit son ascension avec « Liquor Store ». Le charme excentrique de Wolf, son écriture poignante et son penchant pour la fabrication de crochets enivrants se combinent pour créer un hymne d’été vibrant, texturé et agréable. Avec des offres aussi distinctes, le son et la personnalité indubitables de Wolf ont attiré l’attention de certains des plus grands créateurs de tendances de l’industrie, tels que Beck et Dominic Fike.

“‘Liquor Store’ donne l’impression de perdre une peau”, déclare Rémi, “Il s’agit de mon voyage avec la sobriété, qui a été un changement majeur dans ma vie au cours de la dernière année. Fin 2020, après six mois d’absence du studio, j’ai eu une semaine folle et explosive où tous ces sentiments sont sortis de moi – ‘Liquor Store’ en capture beaucoup. C’est mon premier bébé du groupe et j’espère que vous l’aimerez.

Le morceau est la dernière nouveauté de Wolf, qui a sorti un EP remix en mai. Le projet, Nous aimons les chiens !, présente des morceaux retravaillés du premier EP de Wolf en 2019, You’re A Dog! et en 2020, je suis allergique aux chiens, acclamé par la critique ! EP.

L’offre de 15 pistes présente des apparitions d’invités et des remixes d’un mélange éclectique de noms tels que Beck, Free Nationals, Hot Chip, Sylvan Esso, Little Dragon, Nil Rodgers, Kimbra, Polo & Pan, Panda Bear, Dominic Fike, L’Impératrice, Tune Yards, Gabriel Garzón-Montano, Phony Ppl et Porches. L’EP fait suite à la sortie de remixes du duo pop électronique Sylvan Esso pour le morceau “Rufufus”, Kimbra pour “Down The Line” et Hot Chip pour “Disco Man”.

Achetez ou diffusez « Liquor Store ».