Remi Wolf publie ‘We Love Dogs!’ Remix EP avec Nile Rodgers

Pop-star évasion Remi Wolf a sorti We Love Dogs !, un EP de remix contenant des morceaux retravaillés du premier EP de Wolf en 2019, You’re A Dog! et je suis allergique aux chiens, acclamé par la critique en 2020! EP.

L’offre de 15 titres présente des apparitions d’invités et des remixes d’un mélange éclectique de noms, y compris Beck, Nationals gratuits, Hot Chip, Sylvan Esso, Little Dragon, Nile Rodgers, Kimbra, Polo & Pan, Panda Bear, Dominic Fike, L’Impératrice, Tune Yards, Gabriel Garzón-Montano, Phony Ppl et Porches. L’EP suit la sortie des remixes du duo pop électronique Sylvan Esso pour le morceau «Rufufus», Kimbra pour «Down The Line» et Hot Chip pour «Disco Man».

Wolf partage son enthousiasme autour du nouvel EP en déclarant: «C’est très malade. La moitié de ces artistes sont ceux que j’ai étudiés à l’école et que j’admire depuis que je suis adolescent. Inutile de dire que je suis secoué! J’espère que vous dansez, vibrez, prenez une douche et détendez-vous avec ces remix! J’espère que vous ferez une lasagne ou une aubergine parmesan pendant que vous les écoutez aussi !!! »

You’re A Dog !, sorti en 2019, a introduit une esthétique funk-pop colorée qui mêlait une vision artistique sérieuse à des thèmes fantastiques. Les fans se sont rapidement accrochés à la musique de Wolf, lui donnant une base de fans fidèle et dévouée. Wolf sort bientôt son deuxième EP I’m Allergic To Dogs! en juin 2020. Des visuels rendus en 3D créés par Agusta Yr, réalisatrice nominée à Dazed 100, accompagnaient les singles de l’EP, s’appuyant davantage sur la vision distinctive, excentrique et colorée de Wolf.

Achetez ou écoutez We Love Dogs de Remi Wolf! Remix EP.

Nous aimons les chiens! Liste des pistes Remix EP:

1. Photo d’identité (avec Dominic Fike)

2. Down The Line (Kimbra Remix)

3. Rufufus (Sylan Esso Remix)

4. Disco Man (Hot Chip Remix)

5. Bonjour Bonjour Bonjour (Polo & Pan Remix)

6. Guy (L’Impératrice Remix)

7. Sauce (Beck Remix)

8. Woo! (Panda Bear Remix)

9. Docteur (Phony Ppl Remix)

10. Thicc (Gabriel Garzón-Montano Remix)

11. Woo! (Porches Remix)

12. Photo d’identité (Free Nationals Remix)

13. Shawty (Nile Rodgers Remix)

14. Disco Man (Little Dragon Remix)

15. Monte Carlo (Tune-Yards Remix)