Remi Wolf sort deux nouveaux singles, ‘Anthony Kiedis’ et ‘Front Tooth’

Rémi Loup continue de prendre de l’ampleur avant la sortie le 15 octobre de son premier album Juno avec un ensemble de deux pistes contenant les nouveaux albums “Anthony Keidis” et “Front Tooth”.

Les deux offres sont des affichages dynamiques de sa voix et de son écriture, avec le funky, Piments forts rouges– faisant référence à “Anthony Keidis” et à “Front Tooth” exubérant se combinant pour servir de déclaration finale forte avant la sortie de l’album.

Semblable aux précédentes versions groupées menant à Juno, “Anthony Keidis”, – qui a été souligné dans la récente interview de Wolf avec Le Los Angeles Times – et “Front Tooth” sont équipés de nouveaux visualiseurs présentant l’approche détaillée et multidimensionnelle qui a recueilli le soutien écrasant de Wolf l’année dernière.

Wolf déclare à propos de la création de Juno : « Créer mon premier album Juno était comme un rêve de fièvre. Tant de changements se sont produits dans ma vie pendant que je créais ces chansons et je pense que mon album reflète vraiment les sentiments de tension et de libération que ces changements ont provoqués en moi. Chaque chanson de cet album est un instantané saisissant de ce qui se passait dans ma vie et mon état d’esprit le jour où j’ai écrit chacune d’elles. J’espère que mes Remjobs pourront entendre mon honnêteté et ma passion se manifester et, sinon, j’espère juste qu’ils pensent que chaque chanson est géniale ! L’album s’appelle ‘Juno’ d’après mon beau chien que j’ai adopté pendant le confinement. Il a fini par participer à chaque session d’écriture de cet album et je le considère comme mon partenaire, témoin et soutien dans la réalisation de cet album.

Le caractère charmant de Wolf et son son et son style vibrants l’ont établie comme un leader de la scène pop émergente de la génération z, avec sa base de fans avides (inventée les “Remjobs”) comme force motrice. Remi a également reçu une vague de soutien de la part de ses pairs et d’autres artistes devenus collaborateurs tels que Dominic Fike, Beck, et Nil Rodgers ainsi que l’amour des médias sociaux de John Mayer, Khalid, saule, et Camila Cabello. Pour sa prochaine tournée d’automne, Wolf a immédiatement épuisé les dates de spectacles à Los Angeles et à New York et a épuisé les dates de San Francisco et de Chicago dans les trois heures.

