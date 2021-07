Remi Wolf sort un nouveau thriller électro-pop, “Liquor Store”

Rémi Loup a sorti un thriller électro-pop funky, “Liquor Store”. La chanson, selon Wolf, provient d’un album à venir cet automne, et un visuel d’accompagnement arrivera demain, le 21 juillet.

Rémi s’est tourné vers Twitter ce matin, pour faire l’annonce, en écrivant : “LA LIQUOR STORE EST FERMÉE et j’ai l’impression de perdre une peau !!!! C’est mon premier bébé du groupe de mon album à venir cet automne et j’espère que vous l’aimerez. La piste est maximale à tous points de vue, de sa gamme d’instruments d’évier de cuisine aux paroles, ce qui rend Remi incapable de continuer à en vouloir plus à chaque fois qu’elle entre dans le magasin d’alcools.

Le morceau est la dernière nouveauté de Wolf, qui a sorti un EP remix en mai. Le projet, Nous aimons les chiens !, présente des morceaux retravaillés du premier EP de Wolf en 2019, You’re A Dog! et en 2020, je suis allergique aux chiens, acclamé par la critique ! EP.

L’offre de 15 pistes présente des apparitions d’invités et des remixes d’un mélange éclectique de noms, y compris Beck, Nationaux libres, Hot Chip, Sylvan Esso, Little Dragon, Nil Rodgers, Kimbra, Polo & Pan, Panda Bear, Dominic Fike, L’Impératrice, Tune Yards, Gabriel Garzón-Montano, Phony Ppl et Porches. L’EP fait suite à la sortie des remixes du duo pop électronique Sylvan Esso pour le morceau “Rufufus,” Kimbra pour “Down The Line” et Hot Chip pour “Disco Man”.

Wolf a partagé son enthousiasme autour du nouvel EP en déclarant: «C’est très malade. La moitié de ces artistes sont ceux que j’ai étudiés à l’école et que j’admire depuis mon adolescence. Inutile de dire que je suis secoué! J’espère que vous danserez, vibrez, prenez une douche et détendez-vous sur ces remix ! J’espère que vous faites une lasagne ou un parmesan d’aubergine pendant que vous les écoutez aussi !!!”

You’re A Dog !, sorti en 2019, a introduit une esthétique funk-pop colorée qui mélange une vision artistique sérieuse avec des thèmes fantastiques. Les fans se sont rapidement accrochés à la musique de Wolf, lui donnant une base de fans fidèle et dévouée. Wolf a bientôt sorti son deuxième EP I’m Allergic To Dogs ! en juin 2020. Quoi qu’elle planifie pour l’automne, les fans réclament déjà avec impatience.

