Réminiscence Cast: Où vous avez déjà vu les acteurs

Hugh Jackman (Nick Bannister)

Mettant en vedette Nick Bannister dans Reminiscence, Hugh Jackman est l’un de ces acteurs qui a vraiment été partout à Hollywood, principalement au cinéma. Il a fait sa marque lorsqu’il a endossé le rôle de Wolverine dans la franchise X-Men pendant près de deux décennies, se terminant par son dernier film, Logan, en 2017.

Mais, à part son temps en tant que célèbre super-héros Marvel, Jackman a été actif dans plusieurs films. Il a eu des rôles principaux dans les comédies musicales Les Misérables et The Greatest Showman. Il a également joué dans plusieurs genres différents, tels que la comédie romantique, Kate & Leopold, le film d’action/horreur, Van Helsing, le drame The Prestige, les films d’animation The Rise of the Guardians et Missing Link, le thriller, Prisoners, etc. beaucoup plus.

Jackman, alors qu’il a également joué dans des comédies musicales au cinéma, est apparu à plusieurs reprises sur la scène de Broadway. L’une de ses aventures les plus récentes a été la vedette de la nouvelle adaptation à Broadway de The Music Man.

On ne peut qu’imaginer où un homme avec autant de talent ira après Reminiscence.