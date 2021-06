Réminiscence: date de sortie, distribution et autres choses que nous savons sur le film de science-fiction Hugh Jackman

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Tout au long de sa carrière, Hugh Jackman a joué des rôles majeurs dans des films de science-fiction époustouflants et des thrillers captivants, avec des films comme La Fontaine et Le Prestige venant à l’esprit. Dans un avenir très proche, l’acteur primé aux Golden Globes assumera un rôle qui cherchera à combiner des éléments de ces deux genres dans Reminiscence, un film qui a le potentiel d’être le prochain grand film de science-fiction, grâce à son stellaire distribution, qui comprend Rebecca Ferguson, et une histoire écrite et réalisée par la co-créatrice de Westworld, Lisa Joy.

Si c’est la première fois que vous entendez parler de Reminiscence, ne vous inquiétez pas, car nous avons préparé un guide rapide mais complet contenant tout ce que vous devez savoir sur le mystère à venir qui cherche à combiner des éléments de films comme Blade Runner, Inception, et les classiques du film noir du passé. Vous trouverez ci-dessous des détails sur la date de sortie du film, sa distribution et d’autres informations qui vous feront courir dans les cinémas (et HBO Max)…