Remise Apple Watch SE, économisez sur iPad Pro et plus

Avant le week-end, nous suivons une remise Apple Watch SE de 50 $ à associer à la vente en cours de la série 7. C’est aux côtés de l’iPad Pro M1 12,9 pouces à 150 $ de rabais ainsi qu’une vente flash Best Buy en direct jusqu’à la fin du week-end. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Économisez 50 $ avec cette remise Apple Watch SE

Amazon propose désormais les modèles Apple Watch SE à partir de 229 $ expédiés pour le modèle GPS 40 mm. Atteignant normalement 279 $, l’offre d’aujourd’hui marque le deuxième meilleur prix que nous ayons vu, se situant à moins de 10 $ du plus bas historique du Black Friday. Vous pouvez également économiser 50 $ sur le style GPS de 44 mm, qui tombe à 259 $.

Quel que soit le modèle que vous attachez à votre poignet, l’Apple Watch SE offre bon nombre des mêmes fonctionnalités que le produit phare de la série 7, mais dans un package plus abordable. Vous trouverez bien sûr toujours une multitude de fonctionnalités de suivi de la condition physique telles que le suivi de l’exercice et la surveillance de la fréquence cardiaque, qui s’appuient sur une conception anti-nage et un écran Retina OLED. La seule omission notable est l’absence d’un capteur de sang/oxygène.

Ou allez simplement sauvegarder 50 $ sur la nouvelle Apple Watch Series 7, à la place.

Économisez jusqu’à 150 $ sur l’iPad Pro M1 12,9 pouces d’Apple

Au cas où vous auriez manqué la remise du Black Friday, Adorama propose actuellement le dernier modèle d’iPad Pro M1 12,9 pouces Wi-Fi 512 Go d’Apple pour 1 269 $. Atteignant normalement 1 399 $, vous recherchez le deuxième meilleur prix à ce jour, à 130 $ de réduction tout en marquant le plus bas que nous ayons vu ce mois-ci. Vous pouvez également économiser jusqu’à 150 $ sur d’autres modèles.

Le dernier iPad Pro d’Apple offre l’expérience la plus convaincante à ce jour d’iPadOS avec une longue liste de fonctionnalités notables dont un écran Liquid Retina XDR avec 1 600 nits de luminosité maximale et un taux de rafraîchissement ProMotion 120 Hz. C’est bien sûr accompagné d’une puce M1 pour alimenter l’expérience qui est soutenue par la connectivité Thunderbolt, le Wi-Fi 6, la prise en charge d’Apple Pencil et Face ID. Plongez dans notre examen pratique.

Best Buy se lance dans le week-end avec la vente flash

Pour ceux qui ont raté l’une des autres ventes du détaillant tout au long de la période des Fêtes, Best Buy s’assure qu’il n’y a aucune excuse pour ne pas manquer le cadeau parfait pour tout le monde sur votre liste. En lançant une nouvelle vente flash de week-end de 72 heures, vous trouverez une collection de remises rapportées plus tôt dans la saison des vacances, y compris tout, des dernières versions d’Apple aux Chromebooks, aux équipements pour la maison intelligente, etc.

En tête d’affiche de toutes les remises, Amazon et Best Buy proposent le tout nouveau casque Bose QuietComfort 45 ANC pour 279 $ dans deux styles. Récupérant normalement 329 $, vous envisagez une remise de 50 $ afin de ne marquer que la deuxième remise à ce jour tout en atteignant le plus bas historique.

Ces écouteurs supra-auriculaires de Bose arrivent comme la dernière offre phare de la marque, mais avec une série de spécifications notables à assortir. Tout d’abord, il existe une suppression active du bruit améliorée, qui s’associe à un mode de transparence de style Apple ainsi qu’à un égaliseur actif pour une écoute équilibrée. Vous pouvez également compter sur 24 heures de lecture avant de devoir recharger le QuietComfort 45 ANC, et brancher un câble USB-C pendant seulement 15 minutes vous rapportera trois heures d’utilisation à la rigueur.

Les meilleures offres d’échange

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres d’échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou dirigez-vous simplement vers notre partenaire d’échange directement si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et prendre en charge . en cours de route !

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !

NZXT Foundation PC Review : arrêtez de chercher un GPU et commencez à jouer [Video]

Critique : Beyerdynamic Pro X Series apporte du matériel audio professionnel aux créateurs [Video]

Battlefield 2042 en vaut-il la peine ? Avis d’un joueur semi-décontracté [Video]

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :