Remise des couleurs du président à l’aviation navale : en savoir plus

L’aviation navale n’a pas seulement fait ses preuves en temps de guerre, mais a également été à l’avant-garde de nombreuses opérations d’assistance humanitaire et de secours en cas de catastrophe (HADR). (Image représentative : marine indienne)

Par le Capt DK Sharma

Le président Ram Nath Kovind, commandant suprême des forces armées indiennes, décernera les couleurs du président à l’aviation navale indienne en reconnaissance des services rendus par l’aviation navale au cours des sept dernières décennies. La cérémonie est prévue le 06 septembre à l’INS Hansa, Goa. L’occasion historique réaffirme la position de l’aéronavale en tant que bras critique de la marine indienne.

La texture de ‘Battle at Sea’ évolue rapidement avec les progrès rapides de la technologie. La surveillance de la vaste « zone d’intérêt/zone de responsabilité » (AOI/AOR) est une tâche ardue et l’aéronavale est aujourd’hui bien équipée pour entreprendre cette tâche. Offrant une transparence de l’espace de combat, les plates-formes aéronautiques sont avant tout les premiers intervenants à toute situation. Le porte-avions INS Vikramaditya avec le complément intégral des MiG-29K et de l’Air Early Warning Kamov (KM 31) ainsi que des avions de patrouille maritime à longue portée basés à terre se sont complètement intégrés à notre éthique opérationnelle, se déployant avec succès lors des récentes tensions accrues en 2020. Dans l’avenir, la flotte moderne d’hélicoptères embarqués, de chasseurs embarqués, d’avions de reconnaissance maritime et de systèmes d’avions télépilotés font de l’aviation navale un élément clé et puissant des actifs opérationnels de l’IN.

Dans la poursuite d’être le « partenaire de sécurité préféré et « premier intervenant » dans l’IOR, la marine indienne a respecté les engagements régionaux qui ont renforcé les liens diplomatiques avec des amis et des partenaires dans l’Indo-Pacifique. En maintenant une préparation opérationnelle élevée grâce à Covid-19, l’aéronavale a joué un rôle clé grâce à des déploiements dans nos zones d’intérêt.

La guerre de libération du Bangladesh en 1971 a été un « moment décisif » dans l’histoire de l’IN. Le porte-avions Vikrant a été effectivement déployé sur la côte est. L’avion embarqué a joué un rôle crucial dans le secteur oriental où l’IN a réalisé un blocus complet du Pakistan oriental. Plus de 291 missions de combat ont été effectuées par l’escadre aérienne du transporteur qui a joué un rôle majeur dans la libération du Bangladesh. De plus, des hélicoptères du Western Naval Command faisaient partie de la plus longue opération ASW coordonnée au large des côtes de Kathiawar. L’aviation navale a reçu un Mahavir Chakra, six Vir Chakras, un Kirti Chakra, sept Shaurya Chakras, une médaille Yudh Seva et un grand nombre de médailles Nao Sena (Gallantry) au fil des ans, soulignant l’engagement du bras envers la nation .

L’aviation navale n’a pas seulement fait ses preuves en temps de guerre, mais a également été à l’avant-garde de nombreuses opérations d’assistance humanitaire et de secours en cas de catastrophe (HADR). Il a apporté un soulagement à nos compatriotes ainsi qu’une aide cruciale à de nombreux pays de l’IOR et au-delà. Des calamités naturelles comme le tsunami du lendemain de Noël en 2004 et de nombreux cyclones, dont le récent cyclone Tauktae du 21 mai, sont des exemples parfaits où l’aviation navale indienne s’est coordonnée avec des navires dans des conditions extrêmement difficiles pour sauver des vies inestimables. Pendant la pandémie de COVID 19, les moyens aériens ont été un instrument clé de la sensibilisation de l’Inde au COVID, fournissant une assistance à nos voisins maritimes de la région de l’océan Indien.

Indian Naval Aviation est née de l’acquisition de l’avion Sealand en 1951 et de la mise en service de la Naval Air Station Garuda en 1953. Se consolidant au fil des ans, la Marine compte aujourd’hui 24 escadrons et de nombreux vols à terre et à flot. Aujourd’hui, l’aéronavale est devenue une force polyvalente véritablement équilibrée, capable d’opérer dans tout le spectre des opérations navales. La marine a également la particularité d’exploiter des porte-avions depuis 1961. La marine indienne est aujourd’hui sur le point d’introniser le Vikrant, le premier porte-avions indigène du pays.

(L’auteur est un vétéran de la marine indienne et ancien porte-parole de la marine indienne, ministère de la Défense. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.