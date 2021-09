Remise des diplômes : comment Kanye West a mis le hip-hop à l’épreuve

L’œuvre Graduation, une image d’anime saisissante de l’artiste japonais Takashi Murakami mettant en vedette un Kanye West-comme un ours propulsé vers le ciel, sert d’analogie appropriée pour les ambitions créatives stratosphériques du troisième album de Kanye. Suite au succès des années 2005 Enregistrement tardif, il avait fait une tournée en soutien à U2 dans le but d’élargir sa base de fans. Regarder les mégastars irlandaises jouer dans des arènes bondées a inspiré Kanye à créer un album qui investirait le rap avec une dynamique rock et pop, en écrivant des paroles simplifiées qui se traduiraient mieux par de grandes foules.

Finis les samples soul et la grande orchestration qui avaient dominé ses deux premiers albums. Pour l’obtention du diplôme, Kanye a puisé dans le rock du stade de gens comme Les tueurs, Radiohead et Keane, tandis qu’une sélection éclectique d’échantillons a encore élargi le son diversifié de l’album. Le premier single “Stronger” faisait allusion à ce qui allait suivre, son modèle hip-hop révolutionnaire combinant un échantillon de “Harder, Better, Faster, Stronger” de Daft Punk soudé à des rythmes métalliques lourds et des synthés hair-rock. La chanson a connu un énorme succès, en particulier au Royaume-Uni, où elle est devenue le premier single n ° 1 de Kanye.

L’expression la plus gagnante de sa nouvelle esthétique, cependant, était peut-être « Flashing Lights », un autre des singles de l’album. Combinant des rythmes house de Chicago ralentis, des synthés EDM énergiques et des crochets brillants à l’effet incandescent, il reste l’un des morceaux les plus appréciés et salués par la critique de Kanye.

Comblant davantage le fossé entre le hip-hop et le rock grand public, le chanteur de Coldplay Chris Martin a été recruté pour ajouter du poids anthémique aux synthés de la taille d’une arène de “Homecoming”, tandis que “Big Brother” – un hommage au mentor de longue date de Kanye, Jay Z – a été construit sur des riffs de guitare lourds. Ailleurs, le segment en boucle de “Champion” Dan d’acier“Kid Charlemagne” de “Kid Charlemagne” donne au morceau des notes de jazz-rock, tandis que sur “Drunk And Hot Girls” Kanye chante aux côtés de Mos Def, le duo livrant une reprise idiosyncratique de “Sing Swan Song” de krautrock légendes Can.

Sorti le 11 septembre 2007, Graduation s’est avéré être l’un des albums les plus mémorables de l’année. Sa sortie a coïncidé avec 50 centimesle troisième album de Curtis ; ancré dans les traditions du gangsta rap, ce dernier contrastait fortement avec l’hybride futuriste de Kanye. Une compétition entre les deux s’est ensuivie, stimulée par l’affirmation de 50 Cent selon laquelle il surpasserait facilement son rival.

En fin de compte, Kanye a remporté une victoire écrasante alors que Graduation a vendu près d’un million d’albums aux 691 000 de Curtis. Peut-être plus important encore, le succès de Kanye a cimenté l’éloignement du hip-hop du gangsta rap qui avait dominé dans les années 90, inaugurant une marque éclectique de hip-hop qui embrasserait des styles aussi divers que la musique house et rock. Le hip-hop avançait rapidement et Kanye West resterait un moteur de changement dans les années à venir.

