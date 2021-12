Remise des prix FIA : Verstappen reçoit le trophée

Ce soir, Max Verstappen a reçu son trophée de champion du monde de Formule 1 2021, assurant le titre avec une victoire lors de la finale de la saison du Grand Prix d’Abou Dhabi, lors de la soirée des FIA Awards à Paris.

Dans la nuit, l’engagement final de Jean Todt en tant que président de la FIA a été teinté d’émotion alors que le Français a clôturé ce chapitre de sa vie mais a clairement indiqué qu’il ne roulait pas au coucher du soleil.

La nuit appartenait aux Champions des championnats internationaux FIA et, bien sûr, aux Champions du monde de Formule 1 2021 : Max Verstappen pour le titre des pilotes, les 24 ans d’abord. et Mercedes pour le championnat des constructeurs, leur huitième d’affilée.

En l’absence du directeur de l’équipe Toto Wolff, solidaire de son pilote vaincu Lewis Hamilton, le patron technique de Mercedes, James Allison, a eu l’honneur de décrocher le prix.

Verstappen, accompagné de sa partenaire Kelly Piquet, était radieux en recevant son trophée en remerciant son père Jos Verstappen, sa famille et son équipe tout en saluant son rival Hamilton comme un grand.

Le Néerlandais a ajouté: « Repartir avec le championnat est d’une certaine manière insensé, une saison incroyable, j’ai vraiment adoré. Cela a été une bataille incroyable avec Lewis, vous connaissez l’un des plus grands pilotes de F1.

« Je pense que nous nous sommes poussés à la limite, parfois au-delà de la limite, mais cela fait aussi partie de la course. Mais au final, on se respecte vraiment, c’est très important. Surtout après la course comment, même si c’est douloureux, nous nous sommes regardés dans les yeux et le respect était au rendez-vous.

« J’ai hâte aussi à l’année prochaine, de revenir et bien sûr de me battre à nouveau », a ajouté Verstappen.

Notamment Lewis Hamilton qui a terminé deuxième du championnat était absent

La cérémonie de remise des prix a récompensé les vainqueurs des différents championnats organisés par la FIA, ainsi que la nouvelle génération, les héros méconnus et ceux qui ont apporté une contribution exceptionnelle au sport automobile.

Notamment, dans la nuit, Hamilton – qui a terminé deuxième du championnat, n’était pas présent, ce qui pourrait le mettre dans l’eau chaude car l’article 6.6 du Règlement stipule : « Les pilotes terminant premier, deuxième et troisième du championnat doivent être présents à la Cérémonie de remise des prix FIA.

Valterri Bottas, qui a conduit sa dernière course pour Mercedes à Abu Dhabi dimanche, a terminé troisième du championnat et était là pour récupérer son trophée.

