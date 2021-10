Remise directe sur Media Markt : ce sont les offres qui restent à un prix avantageux avec les nouvelles ventes | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous envisagez d’acheter un appareil technologique, vous pouvez maintenant le faire en récupérant une bonne partie de l’investissement grâce à la remise directe sur le prix.

Media Markt renouvelle ses offres, bien qu’il s’agisse cette fois d’une campagne de remise directe qui ne réduit pas des produits spécifiques, mais pratiquement tout le catalogue de sa boutique en ligne, à l’exception des produits et consoles Apple.

La campagne, surnommée la remise directe par Media Markt, s’explique facilement : selon le montant que vous dépensez, plus ou moins d’argent sera déduit de votre achat final. De cette façon, vous pouvez obtenir jusqu’à 400 euros de réduction sur certains produits. Il faut aussi noter que la remise est appliquée dans le panier, avant de payer.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

La répartition des remises fonctionne comme suit :

25 euros de remise sur les achats de plus de 250 € 100 euros de remise sur les achats de plus de 500 € 200 euros de remise sur les achats de plus de 1 000 € 400 euros de remise sur les achats de plus de 2 000 €

Evidemment, il existe des produits bien plus intéressants que d’autres, puisque si par exemple vous utilisez 499 euros, vous ne recevrez que 25 euros de remise au lieu de 100.

Ordinateur portable de jeu Lenovo à 599 euros

Avec un GPU GTX 1650 dédié, 16 Go de RAM et un processeur Intel Core i7, ce PC a tout pour exécuter en douceur n’importe quel jeu actuel en Full HD.

Ce modèle, le Lenovo Ideapad 3 Gaming avec GTX 1650, a un prix qui est généralement de 699 euros.

Cependant, grâce à cette campagne, les choses changent beaucoup et son prix final est de 599 euros.

Pas mal du tout, étant donné que ses spécifications vous permettront de faire tourner sans problème la grande majorité des jeux actuels en Full HD.

Samsung Galaxy S21 5G pour 748 euros

Le nouveau produit phare de Samsung est déjà en vente et également avec une certaine réduction de prix, et son lancement a eu lieu il y a quelques jours.

Il va sans dire que le Samsung Galaxy S21 5G, que nous avons pu tester, est l’un des meilleurs téléphones Android de l’année.

Il possède un ensemble de caméras qui offre des résultats spectaculaires, ainsi qu’un panneau AMOLED qui n’a pas grand-chose à envier aux meilleurs du secteur et aussi beaucoup de puissance pour tout ce que vous voulez.

Il n’a pas besoin de présentations, donc le prix qu’il a en ce moment est une aubaine : 748 euros.

Dyson V15 Detect Absolute pour 599 euros

L’aspirateur sans fil le plus puissant et le plus intelligent avec un système laser qui vous montre la saleté de la poussière microscopique.

Un autre produit dans lequel une remise de 100 euros est appliquée sur son prix. En l’occurrence, un aspirateur balai haut de gamme, de chez Dyson, l’un des plus puissants au monde et avec un prix très attractif actuellement.

Il est assez puissant et possède également une grande autonomie, idéal pour un nettoyage complet dans des endroits qu’un robot aspirateur ne peut probablement pas atteindre.

Pour les 599 euros que ça coûte, il n’y a plus d’options complètes pour le moment.

DJI Mavic Mini 2 Fly More Combo à 489 euros

DJI Mavic Mini 2 au Media Markt

Si vous aimez les drones et que vous en voulez un avec une très bonne réputation, de bonnes préoccupations et aussi un bon prix, ce combo vous intéresse.

Moins de 500 euros grâce à la remise directe de Media Markt, et il est livré avec tous ses accessoires inclus.

Sans aucun doute, en termes de rapport qualité-prix, il devient l’une des meilleures options du moment.

Smart TV LG 4K 55″ pour 411 euros

Téléviseur LG 4K 55 ” dans Media Markt

Bien qu’il existe de nombreux modèles 4K bon marché, certains à moins de 300 euros, la taille compte. Plus il y a de pouces, plus le prix est élevé.

C’est pourquoi il est essentiel qu’il existe une offre qui concerne non seulement un modèle à 55 euros, mais également un modèle de LG, l’une des meilleures marques du secteur.

Il s’agit du LG 55UP75006LF.AEU et son prix final est de 411 euros.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.