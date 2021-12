Remise du certificat de vie (Jeevan Pramaan) 2021 : date limite pour les employés/pensionnés retraités de l’administration centrale prolongée

Image représentative

Le gouvernement central a prolongé le délai de soumission du certificat de vie par les retraités du gouvernement central jusqu’au 31 décembre. Le délai a été prolongé en raison de la pandémie de Covid-19 en cours.

Chaque employé à la retraite du gouvernement central est tenu de présenter un certificat de vie au mois de novembre pour le maintien de sa pension. Dans un mémorandum du bureau daté du 1er décembre 2021, le Department of Pension & Pensioners Welfare (DoPPW) a noté qu’un grand nombre de retraités du gouvernement central se rendaient physiquement dans les succursales bancaires à cette fin.

« Compte tenu de la pandémie de Covid-19 en cours dans divers États et compte tenu de la vulnérabilité de la population âgée au virus Corona, il a maintenant été décidé de prolonger le délai existant pour la soumission du certificat de vie pour tous les groupes d’âge des retraités à partir de 30 / À partir du 11/2021 », a déclaré le DoPPW.

« Maintenant, tous les retraités du gouvernement central peuvent soumettre un certificat de vie jusqu’au 31 décembre 2021. Pendant cette période prolongée, la pension continuera d’être payée par les autorités de versement des pensions (PDA) sans interruption », a-t-il ajouté.

Le DoPPW a en outre déclaré que les mesures ci-dessus devraient éviter la ruée vers les succursales et maintenir un comportement approprié au covid-19, tout en obtenant des certificats de vie.

Pendant ce temps, la State Bank of India a récemment lancé le service SBI Video Life Certificate (VLC) pour les retraités. Dans un communiqué, la banque a déclaré que cette installation avait été lancée pour offrir une expérience de soumission de certificat de vie transparente à des millions de retraités (autres que les retraités familiaux).

La banque a en outre déclaré qu’avec l’aide de l’installation VLC, les retraités peuvent planifier un appel vidéo avec le personnel du SBI à leur convenance et terminer le processus de soumission du certificat de vie sans avoir à se rendre à l’agence bancaire.

