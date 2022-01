Remise iPad Pro M1 – .

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par un 100 $ Remise iPad Pro 12,9 pouces M1. C’est aux côtés des ampoules intelligentes Philips Hue White HomeKit à partir de 10 $ et une offre M1 MacBook Pro en cours. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Le dernier iPad Pro M1 de 12,9 pouces d’Apple bénéficie d’une remise de 100 $

Amazon propose désormais le dernier iPad Pro M1 12,9 pouces Wi-Fi 128 Go d’Apple pour 999 $. S’élevant à 100 $ d’économies, l’offre d’aujourd’hui est la meilleure que nous ayons vue depuis le temps des fêtes il y a plus d’un mois et se situe à moins de 20 $ de notre mention précédente. Vous pouvez également reporter ces mêmes économies sur de nombreuses capacités de stockage de niveau supérieur.

Arrivant avec un écran de 12,9 pouces et toutes les spécifications phares que vous attendez de la gamme iPad Pro, le dernier appareil d’Apple est alimenté pour la première fois par la nouvelle puce M1. À la hauteur de ses homologues Mac en termes de performances, il existe également un port Thunderbolt complété par une connectivité Wi-Fi 6. Sans parler de la mise à niveau la plus notable cette fois-ci sous la forme d’un tout nouvel écran Liquid Retina XDR avec 1 600 nits de luminosité maximale et un taux de rafraîchissement ProMotion 120 Hz. Cela s’ajoute à toutes les fonctionnalités habituelles telles que la prise en charge d’Apple Pencil, Face ID et jusqu’à 2 To de stockage. Tout cela est également amélioré avec la remise de 100 $ sur l’iPad Pro M1. Plongez dans notre examen pratique.

Ampoules intelligentes Philips Hue White à partir de 10 $

Amazon propose désormais l’ampoule intelligente LED Philips Hue White Ambiance A19 pour 21 $. Atteignant normalement 25 $, vous recherchez le prix le plus bas depuis l’été 2021, ainsi que près de 4 $ d’économies et le deuxième meilleur prix à ce jour. Bien qu’elle ne soit pas aussi riche en fonctionnalités que l’ampoule multicolore la plus phare, la LED Philips Hue White Ambiance offre des températures réglables pour remplir votre espace d’une lumière bleue froide le matin pour vous réveiller, ou de teintes plus chaudes pour terminer la journée. En plus de la connectivité Bluetooth qui rend l’utilisation du hub Zigbee Hue facultative, vous regardez le contrôle Siri, Alexa et Assistant. Trouvez un autre modèle sur 10 $ ici.

Le MacBook Pro 13 pouces M1 d’Apple bénéficie d’une remise de 199 $

Amazon propose désormais le MacBook Pro 13 pouces M1 256 Go d’Apple pour 1 150 $. Atteignant normalement 1 299 $, vous envisagez des économies de 149 $ en plus du meilleur prix depuis les fêtes de fin d’année. Vous pouvez également évaluer le modèle élevé de 512 Go sur 1 300 $, vous faisant économiser 199 $ sur son prix habituel de 1 499 $.

Quel que soit le modèle avec lequel vous vous retrouvez, c’est à peu près aussi remarquable que cela soit pour finalement marquer l’une des machines M1 d’Apple. Le dernier MacBook Pro 13 pouces est doté d’un design mince qui combine la puissance d’Apple Silicon avec une autonomie de 17 heures, une paire de ports Thunderbolt et la barre tactile. C’est à côté de 8 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. Plongez dans notre examen pratique pour tous les détails sur les gains de performances d’Apple Silicon.

Les meilleures offres d’échange

garde également un œil sur toutes les meilleures offres d'échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois.

