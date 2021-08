Remise Powerbeats Pro à 180 $ plus étuis Nomad AirTags

Nous entrons dans le week-end avec toutes les meilleures offres avec une remise sur le Powerbeats Pro pour 180 $. C’est aux côtés d’une vente d’étuis Nomad AirTags et de la dernière collection d’essentiels pour iPhone d’Anker de 13 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Powerbeats Pro livre la puce H1 d’Apple pour 180 $

Amazon propose désormais les écouteurs sans fil Apple Powerbeats Pro pour 180 $ dans plusieurs styles. Avec un tarif normal de 249 $, vous envisagez une chance notable de marquer les écouteurs Beats phares à prix réduit. À moins de 10 $ de notre mention précédente, il s’agit du deuxième meilleur prix de l’année sur plusieurs couleurs et de certaines des meilleures remises depuis la sortie des nouveaux Studio Buds.

Centré autour d’une conception entièrement sans fil, les Powerbeats Pro offrent jusqu’à 24 heures de lecture et un facteur de forme prêt pour l’entraînement. Grâce à la puce H1 d’Apple, vous pourrez profiter de fonctionnalités telles que Hey Siri, un couplage rapide, une portée plus longue, etc. Plongez dans notre examen pratique pour un examen plus approfondi.

Nomad lance la vente de valises AirTags

Nomad termine maintenant la semaine en offrant des économies sur sa collection d’étuis, de supports et d’accessoires AirTags. À l’heure actuelle, lorsque vous achetez trois de ses versions, vous marquez la quatrième entièrement pour LIBRE. Cela prendra autant que 44% de réduction votre total, étant donné que certaines couvertures bénéficient de remises de précommande. Alors que les évaluations continuent d’arriver car elles viennent de commencer à être expédiées, notre récente revue Tested plonge pour examiner de plus près l’expérience de l’offre de boucles en cuir.

En tête d’affiche de la collection se trouve la boucle en cuir Nomad AirTag à 25 $. La boucle en cuir AirTag plus simpliste de la marque entre avec une construction en cuir Horween qui se décline en trois styles différents. Adhérant à votre localisateur d’articles Apple avec des tampons 3M, le porte-clés peut facilement se clipser sur vos clés ou votre sac à dos tout en maintenant les AirTags fermement en place. Personnellement, je les ai bercé ces derniers mois et je peux facilement les recommander.

Anker réduit les essentiels de l’iPhone à partir de 13 $

Anker est maintenant de retour via sa vitrine officielle Amazon avec une nouvelle vente pour clôturer la semaine. Avec des remises sur l’essentiel pour iPhone et Android ainsi que des centrales électriques portables plus performantes et plus, notre premier choix est le cube Anker PowerExtend USB-C 3 pour 26 $. En baisse de 40 $, vous envisagez un nouveau plus bas historique après la remise de 35% qui est de 2 $ sous notre mention précédente.

Le PowerExtend Cube d’Anker est livré avec trois prises secteur pour ranger le bureau ou la configuration de chargement de la table de chevet. C’est à côté d’une paire de ports USB-A de 2,4 A qui s’associent à la sortie PD USB-C de 30 W pour gérer le ravitaillement des smartphones et autres accessoires.

