Remises Apple Beats Studio Buds, Beats Flex et Powerbeats Pro

Apple propose des remises sur plusieurs de ses options de casques Beats aux États-Unis, faisant chuter les prix de 20 $ à 50 $ selon le produit. Le Beats Flex, le casque Beats le plus abordable d’Apple, est actuellement disponible au prix de 50 $, soit une remise de 20 $ sur le prix régulier de 70 $.



Les Beats Flex sont des écouteurs avec un fil entre eux, et ils sont disponibles en bleu, noir, jaune et gris. Apple a introduit pour la première fois Beats Flex en octobre 2020 avec un prix de 50 $, mais les prix ont augmenté en septembre en raison de la hausse des coûts des composants. Beats Flex est maintenant de retour à son prix d’avant-augmentation d’origine.

Apple a également baissé le prix des Beats Studio Buds et des Powerbeats Pro. Les Beats Studio Buds sont disponibles pour 130 $, une remise de 20 $ sur le prix initial de 150 $.



Apple a présenté les Beats Studio Buds en juin 2021, et ils étaient les premiers écouteurs sans fil de marque Beats conçus pour concurrencer directement les AirPod. Apple a dévoilé aujourd’hui le Beats Fit Pro, ses écouteurs de deuxième génération totalement sans fil avec ANC, et ces écouteurs se vendent 200 $ et ne sont pas remisés à l’heure actuelle.

La remise la plus importante est disponible sur les ‌Powerbeats Pro‌, les écouteurs sans fil d’Apple avec un tour d’oreille pour les maintenir en place. Les Powerbeats Pro sont disponibles pour 200 $, une remise de 50 $ sur le prix régulier de 250 $.



Les remises Beats d’Apple sont répertoriées comme des offres « spéciales » qui seront disponibles pour une durée limitée. Apple a également lancé aujourd’hui sa saison de magasinage des fêtes avec une politique de retour étendue. Tous les achats effectués entre le 1er novembre 2021 et le 25 décembre 2021 peuvent être retournés à Apple jusqu’au 8 janvier 2022.

Amazon égale également les prix d’Apple sur toutes les remises Beats. Les Beats Flex sont disponibles sur Amazon pour 50 $ et les Beats Studio Buds sont disponibles pour 130 $. Amazon propose des prix encore plus bas sur le Powerbeats Pro, avec les nuances noir, ivoire, rouge et bleu marine disponibles pour 150 $.