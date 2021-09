Remises et offres à gagner sur vos marques préférées via CRED Pay

CRED Pay permet aux membres d’effectuer des paiements à l’aide de leurs CRED Coins et d’obtenir une expérience de paiement sécurisée et transparente sur toutes les plateformes partenaires. (Source – Pixabay)

Alors que la saison IPL se termine de manière palpitante, les fans de cricket attendent avec impatience un point culminant approprié pour le tournoi, le trophée revenant aux vainqueurs méritants. Et le CRED, en tant que sponsor officiel de la saison IPL, s’assure que les membres du CRED obtiennent ce qu’ils méritent vraiment. Cette saison IPL, CRED – une communauté d’individus dignes de confiance et solvables – a mis en place une expérience enrichissante pour les membres du CRED, avec un tas d’offres et de remises à gagner qui peuvent être utilisées en utilisant des pièces CRED.

Chaque fois que les membres CRED gagnent des pièces CRED en payant des factures de carte de crédit sur l’application CRED, ils sont impatients de maximiser l’utilité de ces pièces CRED. Pour s’assurer que les membres du CRED tirent le meilleur parti de leur cagnotte, le CRED s’est associé à de nouveaux marchands sur CRED Pay afin de maximiser l’utilité des pièces CRED. Les marchands qui sont disponibles pour de grosses remises pendant l’IPL avec CRED Pay incluent Licious, Supr Daily, Pizza Hut, Eatsure, Box8, Vi, Urban Company, EatSure entre autres.

L’avantage salarial du CRED

Alors que les pièces CRED ouvrent de nouvelles perspectives d’économies et vous aident à tirer le meilleur parti de chaque roupie dépensée, l’utilisation du paiement CRED au moment du paiement en fait une décision financière intelligente et gratifiante – comme un privilège de « coup gratuit » qui les batteurs se lancent dans le jeu de cricket.

CRED Pay permet aux membres d’effectuer des paiements à l’aide de leurs CRED Coins et d’obtenir une expérience de paiement sécurisée et transparente sur toutes les plateformes partenaires. Donc, si vous avez accumulé des CRED Coins, c’est le moment de profiter de récompenses exclusives sur vos achats.

Opportunités pour les marques

Pour les marques établies, CRED pay contribue à augmenter la taille des billets en permettant des paiements transparents par carte de crédit. Cela donne également aux marques et aux commerçants de la nouvelle ère une opportunité unique de s’engager avec les membres du CRED qui ont une valeur à vie nettement supérieure à celle des clients moyens. Selon certaines estimations, les membres du CRED dépensent jusqu’à 40 % de plus que les clients moyens. De plus, les achats se déroulent en boucle – les membres paient en utilisant les cartes enregistrées sur l’application CRED, paient les factures de carte pour gagner des pièces CRED et effectuent des achats répétés avec des pièces CRED.

Faire le clic droit

Voici comment intégrer les avantages des CRED Coins avec CRED Pay à votre avantage – utilisez les CRED Coins tout en effectuant des paiements via CRED Pay sur vos marques préférées et obtenez une expérience de paiement transparente avec des offres exceptionnelles sur les marques. Ce qui est proposé, ce sont des offres énormes de diverses marques qui peuvent toutes être à vous en utilisant des pièces CRED et en payant via CRED Pay, instantanément en un seul clic.

Dunzo, Supr Daily, Licious, Country Delight, Mojo Pizza, Box8, EatSure (une aire de restauration avec Behrouz, Ovenstory, Faasos), ixigo, Cult.Fit, FreshToHome, Vi et Dineout sont quelques marques importantes et établies sur lesquelles mettre la main. .

Une expérience enrichissante

Ainsi, une fois que vous avez pris votre décision sur une marque ou un produit, l’utilisation de CRED Coins via CRED Pay permet de conserver une expérience d’achat transparente avec des offres et des remises à saisir en tant que membre privilégié. Et, si vous finissez par économiser sur la bonne marque qui offre un bon rapport qualité-prix, ce n’est rien de moins que la bonne décision financière que vous auriez pu prendre.

Posséder certaines des meilleures marques à prix réduit et utiliser de manière optimale vos pièces CRED est probablement ce que vous attendiez. L’attente se termine maintenant – L’extravagance shopping sur CRED, qui a commencé le 19 septembre, se termine le 15 octobre, et en tant que membre, vous pouvez profiter de bonnes affaires sur les marques essentielles de tous les jours !

