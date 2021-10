Remises Google Pixel 5a accordées par… LG ?

Jimmy Westenberg / Autorité Android

TL;DR

LG, qui ne fabrique plus de smartphones, distribue des codes de réduction pour le Google Pixel 5a. Les codes sont envoyés aux «clients mobiles fidèles» et vous rapportent 65 $ de réduction sur le téléphone Pixel du Google Store. Cela se produit juste après la diffusion d’une annonce Google qui fait pas mal de blagues aux dépens de LG.

Plus tôt cette année, LG nous a tous surpris en sortant complètement de l’industrie des smartphones. À l’avenir, la société ne prendra en charge que les téléphones existants au lieu d’en produire de nouveaux.

Maintenant, nous avons une autre tournure d’événements intéressante de LG (via 9to5Google). En sortant aujourd’hui, la société sud-coréenne envoie des codes de réduction à ses « clients mobiles fidèles ». Les codes vous rapportent 65 $ de réduction sur un Google Pixel 5a. Attends quoi?

C’est vrai : LG aide les utilisateurs à économiser de l’argent en achetant un téléphone à Google. On ne sait pas pourquoi l’entreprise ferait cela, mais c’est en train de se produire. Découvrez une capture d’écran de l’e-mail en question ci-dessous :

Si vous ne pouvez pas lire l’image, voici ce qu’elle dit :

Découvrez le Pixel 5a avec la 5G de Google. C’est tout ce que vous voulez dans un téléphone : une grosse batterie, un excellent appareil photo, une résistance à l’eau et une 5G ultra-rapide.‌ Offre exclusive pour nos clients mobiles fidèles : obtenez 65 $ de réduction sur le Pixel 5a avec la 5G – utilisez votre offre ci-dessous. Les conditions s’appliquent. *Cette offre de code promotionnel est fournie par LG Electronics USA pour une utilisation sur le Google Store uniquement et est soumise aux conditions suivantes. Économisez 65 $ sur le Pixel 5a avec la 5G. L’offre prend fin le 15 novembre 2021 à 23 h 59, heure du Pacifique, jusqu’à épuisement des stocks et sous réserve de disponibilité.

Ce qui est le plus intéressant dans cette offre, c’est que Google vient de publier une annonce qui fait beaucoup rire LG. L’annonce et cet e-mail pourraient-ils être liés ? Nous avons contacté Google pour plus d’informations.