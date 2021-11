Remises massives sur la vente de jeux PC Des milliers de clés Steam

Les produits discutés ici ont été choisis indépendamment par nos éditeurs. GameSpot peut obtenir une part des revenus si vous achetez quelque chose présenté sur notre site.

Célébrez quatre ans de bonnes affaires de jeu avec Big Birthday Bash de Fanatical, et vous pourriez décrocher un grand prix mystère dans le processus.





Il y a quatre ans, un petit nouveau du bloc de distribution numérique est arrivé pour offrir aux consommateurs des prix abordables sur divers jeux. Fanatical s’est depuis lors imposé comme un acteur majeur dans cet espace, et en ce moment, vous pouvez aider à célébrer une autre année de son existence avec des remises et des prix formidables. Vous pouvez économisez 5% supplémentaires sur votre commande en utilisant le code promo GAMESPOTS.

La vente dure le reste de la semaine, mais il y a aussi un bonus supplémentaire. Si vous dépensez plus de 10 $ lors de l’événement Birthday Bash, vous recevrez un cadeau mystère gratuit, pouvant aller jusqu’à 5 $ en coupons ou l’un des jeux suivants gratuitement :

Shadow of the Tomb Raider: Definitive EditionKing’s Bounty IITower of TimeHotshot RacingLorelaiRemnant: From the AshesOUTRIDERSMordheim: City of the DamnedTalesRise Of IndustryMetro Exodus – Gold EditionWasteland 3FallbackRadio CommanderHob

En ce qui concerne les jeux que vous pouvez récupérer avec des remises importantes ? Voici un aperçu de ce qui est proposé, mais vous pouvez également consulter le hub Fanatical Big Birthday Bash pour plus de détails. Les chapitres Origins et Odyssey de la dernière saga Assassin’s Creed sont proposés, l’excellent Doom Eternal est environ 66% moins cher, et vous pouvez vous délecter de la destruction martienne de la série Red Faction pour seulement une fraction de son prix habituel.

